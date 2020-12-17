Стало известно об уходе стендапера Александра Незлобина

Александр Незлобин – человеком, открывшим России жанр стендапа. Но теперь он захотел кардинально поменять свою жизнь.

Артист заявил о финале своей карьеры на телевидении: он намерен уволиться с поста продюсера телеканала СТС, потому что эта работа мешает "достоверности его биографии стэндап-комика" и отвлекает от основного и любимого дела.



ПО ТЕМЕ Звезда ТНТ проболталась Дудю о баснословных заработках

Он также рассказал о подготовленном, но не состоявшемся переезде в США и о своем опыте выступлений в этой стране. На родине стендапа Александр изучил строгие правила индустрии юмора, чтобы перенести их в свою российскую работу и написать собственную получасовую программу на английском языке. "Пока мне нравится только 10% из того, что я делаю", – признался Незлобин.

Что же касается работы в Comedy Club, то Незлобин говорит о тонкостях вынужденного, но необходимого баланса между индивидуальной и коллективной работой при создании шуток и о том, как искал свой уникальный голос в юморе. "В какой-то момент мы как общество стали психологически устойчивее. И у нас появилась возможность заявлять со сцены о своих слабостях и проблемах… Люди в стендапе выносят на сцену свое самое сокровенное, и когда люди смеются, ты психологически избавляешься от своих травм", – отметил Александр в авторском онлайн-проекте Софико Шеварднадзе "Просто о сложном".