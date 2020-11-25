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Семейный склеп Виктюка во Львове утонул сразу после похорон

Семейный склеп Виктюка во Львове утонул сразу после похорон

Фото: Дни.ру
25 ноября исполнилось 9 дней со дня смерти Романа Виктюка. В этот день, как и в день похорон, благодарные земляки придут к могиле знаменитого режиссера.
прочитано 1091 раз

20 ноября с Романом Виктюком прощались в созданном им театре в Москве. Потом гроб с телом на машине отравили в его родной Львов. И 23 ноября, после траурной церемонии в Первом городском театре и отпевания в церкви святого Андрея, тело режиссера доставили на Лычаковское кладбище. Там Романа Виктюка похоронили в фамильном склепе, рядом с его родителями. С народным артистом России и Украины прощались под хит The Show Must Go On группы Queen и крики "Браво!"

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Лычаковский некрополь Львова – место примечательное. Он был основан еще в XVI веке и считается одним из самых старых и красивых, а тридцать лет назад был переведен в разряд исторических памятников и отнесен к историко-мемориальным музеям-заповедникам Украины. Здесь находятся могилы знаменитостей, усыпальницы древних европейских родов и захоронения граждан, удостоенных различных почетных званий (в том числе Героя Советского Союза). Самые посещаемые могилы – поэта Ивана Франко, автора одного из самых популярных хитов Софии Ротару "Червона рута" Владимира Ивасюка, актрисы Регины Марковской, драматурга Ярослава Галана...

Семейный склеп на этом знаменитом кладбище Виктюк приобрел сам много лет назад. Он завещал, чтобы его похоронили именно там. Над входом большая надпись – "Родина Виктюк" ("Семья Виктюк"). Тут покоятся родители режиссера – Катерина и Григорий Виктюк.

Сразу после похорон вход в семейный склеп утонул – в цветах, венках, корзинах. Не видно даже входа! Прославленный мастер заслужил таких почестей и любви.

Автор: 25 ноября 2020, 09:19
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