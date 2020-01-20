Бывшая жена находящегося при смерти Соловьева рассказала о его состоянии

Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию. СМИ сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии, но его бывшая супруга поспешила опровергнуть слухи, передает RT.
Актриса Татьяна Друбич назвала эти данные фейком и заявила, что у артиста незначительные проблемы со здоровьем. Ранее отмечалось, что 75-летний Соловьев пережил ишемический инсульт и находится при смерти.
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Историк Соколов