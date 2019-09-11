С джипа в инвалидное кресло: что случилось с Якубовичем

Ведущий знаменитого телешоу "Поле чудес" вернулся с отдыха в неприглядном виде. Поклонники весьма обеспокоились здоровьем Якубовича, когда в интернет просочилось видео из аэропорта Тивата. На нем знаменитость появился на инвалидном кресле.

Леониду уже 74 года, однако он ведет довольно активную жизнь. Телеведущий любит плавать, однако его пристрастие к этому виду спорта сыграло с ним злую шутку. Папарацци застали его вместе с женой в Черногории, когда мужчина передвигался с помощью приспособления для инвалидов.

Тем не менее, когда информация стала публично известна, представитель медиа-персоны высказался по поводу состояния звезды советского телеэкрана. Он уточнил, что ничего страшного не произошло, но с подвижностью у Якубовича действительно не все хорошо.

"Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло", – рассказал помощник знаменитости корреспондентам издания Super.

Он добавил, что сейчас Леонид находится под медицинским контролем. Он лечит больную конечность и вовсю готовится к съемкам новых выпусках программы "Поле чудес".

Напомним, что телешоу появилось 26 октября 1990 года. Его основали легендарные журналисты Владислав Листьев и Анатолий Лысенко. Идея создания такой передачи пришла к двум гениям советских экранов, когда они отдыхали в Париже.

Во время отпуска они совершенно случайно натолкнулись на американское шоу "Колесо фортуны" и решили позаимствовать формат у зарубежных коллег. Листьев назвал программу, вдохновившись полу-мистическим местом из сказки "Золотой ключик или Приключения Буратино".