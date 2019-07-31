Вскрылась тайная связь Якубовича с Пьехой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Среда 31 июля
Лента новостей
18:13
Выход из зоны комфорта: риск спасает от деградации
17:49
В Удмуртии уволенного за распространение детского порно учителя вернули на работу в школу
17:26
Опубликована программа праздничных мероприятий в честь юбилея ВДНХ
16:42
"ЕР" начала сбор помощи пострадавшим от паводка в Приамурье
16:33
Украинская армия устроила новый Чернобыль
16:21
Путин подключил военных к тушению пожаров в Сибири
15:19
В Москве пройдет Четвертый Фестиваль Индонезии
15:06
Почему нельзя пропустить конкурс "Танковый биатлон"
14:51
Обнародованы шокирующие подробности бегства Порошенко с Украины
14:46
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
14:38
Тушили 4,5 часа: под Москвой произошел страшный пожар
14:22
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
14:07
Отвалившийся ноготь отпугнул домогавшегося Чеховой пожилого артиста
13:54
В Москве пьяный актер вырвал дверь такси
13:41
"Плачу от счастья": Коренева обратилась к своему мужу Панайотову
13:30
Один человек пострадал: в Петербурге произошла массовая авария
13:29
Загнивает: 64-летнему Лукашенко вынесли неутешительный вердикт
13:24
Подольская отказалась оставить сына Пресняковым
13:21
Как близнецы: Виторган поразил зеркальной схожестью с Малаховым
12:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 июля 2019 года
12:42
Умерла художница Варвара Родченко
12:28
Максима Фадеева обвинили в подлой краже
12:27
Стало известно о разводе в семье Игоря Крутого
12:25
Недовольная Пугачева посоветовала Жасмин поменять имя
12:09
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух детей
11:58
"Ничего не сделал": завравшемуся Зеленскому поставили ультиматум
11:52
Синоптики сообщили о возвращении тепла в Москву
11:45
Толкалина скрывает связь с известным певцом
11:40
Не Купер: Леди Гага прилюдно ублажила нового бойфренда
11:36
Вслед за Началовой: Кравец рыдает после сообщения врача о раке
11:24
Ювелирный магазин в Москве обокрали на 5 миллионов рублей
10:58
Есть жертвы: под Тюменью в жилом доме прогремел взрыв
10:57
"Зачем такой огромный силикон?!": россияне распекли вывалившую грудь дочь Крутого
10:53
На Совет Госдумы пригласят главу Росстата
10:37
Сенсационный секрет сексуальной мощи 88-летнего Краско
10:27
Самолет SSJ100 совершил экстренную посадку в Самаре из-за неисправности
10:05
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
09:19
"Не ахти": вскрылась правда о состоянии тяжелобольного Алибасова
09:18
Собирающая со столов объедки Цой умоляет о помощи (видео)
09:08
Седокова откровенно о соблазнении Абрамовича
08:50
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов (фото)
08:37
У Елизаветы II нашли четыре роскошные квартиры в Москве
08:37
Шепелев дерзко отреагировал на слова о встрече сына с Фриске
08:24
Появились подробности о состоянии здоровья парализованного Шумахера
08:15
Ди Каприо высказался о пожарах в Сибири
08:08
Резко изменившуюся Дубцову перестали узнавать
06:37
"Лицо простофили": Лолита Милявская побила Ольгу Бузову
06:20
Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
04:16
Вопила и отбивалась: влюбленные из шоу "Дом-2" подрались после теста на беременность
04:01
Гороскоп на август
02:26
Получат миллионы: пенсионеры станут богаче в августе
00:07
Аварии и куча штрафов: проверка элитного авто Волочковой вскрыла шокирующие данные
21:52
Вскрылись пикантные подробности жизни зарезанной в Москве модели
21:50
В Самаре страшный пожар охватил восемь зданий
21:44
Целующая молодого любовника Лорак продемонстрировала неприличный жест
21:34
В Омске 10-летний ребенок провалился в яму с кипятком
21:10
Россияне разочаровались в турецких отелях
21:07
"Прямо Волочкова": Собчак показала замысловатую позу на столе
21:01
"Фу, противно": мерзкие детали сексуальной жизни Алибасова вызвали оторопь
20:13
Разгромивший машину Земфиры поклонник объяснил свой поступок
20:07
"Давай нарушим!" – Газманов подверг себя и жену смертельной опасности (видео)
19:43
Помощь в общественных приемных "ЕР" в 2019 году получили 1,5 млн человек
19:36
Опрокинулся в кювет: в Башкирии из-за пьяного водителя погиб человек
19:35
"Ей плохо": Виктюк сообщил о тяжелом состоянии вышвырнутой из МХАТ Дорониной
19:13
Врач: в больницах Москвы нет пострадавших на акции 27 июля
18:51
Заговорившийся Галкин нелепо оправдался после травли
18:46
Из-за молодой пассии: нуждающийся Петросян пошутил о мужском бессилии
18:03
"Как порнозвезда": Крид отчитал Бузову за непристойности с футболистом
17:56
"Невозможно сдержать слезы": Савичева откровенно о тяжелой утрате
17:26
"Сексуальна, настоящий огонь": Иракли показал откровенные снимки со звездой 90-х
16:56
"Выселяют из квартиры": Тимати рассказал о мольбах рэпера L'One
16:52
"Послал людей на убой": Клинцевич о вине Ходорковского за гибель журналистов в ЦАР
16:47
Под Нижним Новгородом нашли замурованный в стену церкви труп
16:20
Максакова в прозрачном наряде сверкнула прелестями
16:14
Цымбалюк-Романовская с потрохами сдала Джигарханяна
16:04
"Профукал миллионы": вскрылся позорный провал халявщика Лукашенко
15:44
Брежнева показала красавицу-дочь в постели
15:26
Горюющий из-за смерти близкого Солнцев остался без квартиры
15:26
Людей эвакуировали: под Москвой пассажир пригрозил взорвать электричку
15:16
Страстный музыкант прилюдно возбудил Лолиту (видео)
15:02
Знаменитый художник умер на 89-м году жизни
14:55
Пикантные фото обманувшей всех модели
14:53
Отдыхающего на пляже с пивом Зеленского прилюдно отлупили
14:25
Захарова пришла в ярость из-за нелепого решения Зеленского
14:22
Родители встретили избранника Арнтгольц
14:20
В Удмуртии водитель сбил маленького ребенка
14:04
Россияне массово гибнут в Турции
13:44
Володин: Участь лидеров "оранжевых революций" предрешена
13:43
"Он безжалостен!": перепуганная Нюша взвыла от отчаяния
13:32
В Подмосковье в ДТП со скутером погибли два человека
13:18
"Билет в один конец": Волочкова накупила трусов и уехала из России
13:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июля 2019 года
13:06
Высоцкая покорила стильным фото в тапках
12:54
Под Петербургом мужчина в медицинской маске обстрелял пенсионера
12:30
Изможденная Бузова перестала есть
12:23
Раскрывшую рот Лопыреву убрали с Первого канала
12:14
Стали известны самые опасные породы собак
12:07
Удравший с Украины Порошенко сделал неожиданное заявление
12:00
"Ракурс не тот": блеснувшая ягодицами Седокова возмутила народ
11:17
Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на август
"Сын меня не осуждает": Нельсон из Reflex рассказала об однополой любви
Неполноценный: Зеленскому вынесли неутешительный вердикт
"С батей на даче": сын выставил напоказ плешь Боярского
В семью Фриске пришла новая беда
Пропавшую без вести многодетную мать встретили у Малахова
Шоу-бизнес

Вскрылась тайная связь Якубовича с Пьехой

Леонид Якубович. Фото: www.globallookpress.com
Леонид Якубович и Эдита Пьеха связаны одной датой. Певица и народная артистка СССР живет и работает в Санкт-Петербурге, шоумен – в Москве. Тем не менее, в их биографиях есть общая деталь.
прочитано 297 раз

Связь Леонида Якубовича и Эдиты Пьехи, надо признать, чисто умозрительная. Оба артиста отмечают день рождения 31 июля.

ПО ТЕМЕ

Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого

Разъезжавшему по тротуару на джипе Якубовичу готовят суровое наказание

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Еще школьником он уехал работать в экспедицию в Сибирь. За это его исключили из школы, и будущему ведущему "Поля чудес" пришлось доучиваться в вечерней школе рабочей молодежи, а одновременно работать электромехаником на авиационном заводе.

Страсть к самолетам с годами никуда не делась: свое свободное время Леонид Якубович посвящает полетам на спортивных самолетах. Кроме того, шоумен увлекается бильярдом, горными лыжами, а также собирает книги. Иногда ходит под парусом и прыгает с парашютом. Леонид Якубович женат третий раз, у него двое детей – сын и дочь.

В тот же день, что и Леонид Якубович, только на восемь лет раньше родилась Эдита Пьеха. Будущая народная артистка СССР появилась на свет на севере Франции в семье эмигрантов. В 1946 году семья Эдиты переехала в Польшу, где она с отличием окончила педагогический лицей. Попутно она учила русский язык и пела в хоре. Артистка и сегодня продолжает выступать на сцене и радовать поклонников своими песнями, пишет ToDay News Ufa.

Автор: 31 июля 2019, 17:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Обнародованы шокирующие подробности бегства Порошенко с Украины
Загнивает: 64-летнему Лукашенко вынесли неутешительный вердикт
"Ничего не сделал": завравшемуся Зеленскому поставили ультиматум
На Совет Госдумы пригласят главу Росстата

Шоу-бизнес

Новым избранником Кафельниковой стал бывший наркоторговец
Любовник Лопыревой развязал войну с бывшей женой за детей
"Я с ней не общаюсь!": Алибасов плюнул в лицо родившей любовнице
"Только не пугайтесь": Мария Кожевникова обнажила огромные руки

Проишествия

Вскрылись пикантные подробности жизни зарезанной в Москве модели
Тело обезображено: знаменитую модель зверски убили в Москве
Шокирующие детали убийства на детской площадке под Москвой
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Политика

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти

Что происходит в Незалежной
Шоу-бизнес

Собирающая со столов объедки Цой умоляет о помощи (видео)

Артистка клянчит мелочь у посетителей кафе
Шоу-бизнес

Вслед за Началовой: Кравец рыдает после сообщения врача о раке

Над красавицей нависла смертельная опасность

Шоу-бизнес

Сенсационный секрет сексуальной мощи 88-летнего Краско

Актер убежден, что интимная близость идет на пользу

Гороскоп

Гороскоп на август
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Погубят деньги и женщина: названа неожиданная причина провала Зеленского

Фоторепортажи

Пикантные фото обманувшей всех модели
Извивающаяся Серябкина в белье довела народ до истерики
Королева секса: изменившаяся до неузнаваемости Барановская заобнимала Верника
Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

Спорт

Медведева показала своего бойфренда
Тутберидзе сбежала из страны ради семьи
Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Девушку искромсали на детской площадке в Подмосковье (видео)
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru