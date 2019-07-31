Вскрылась тайная связь Якубовича с Пьехой

Связь Леонида Якубовича и Эдиты Пьехи, надо признать, чисто умозрительная. Оба артиста отмечают день рождения 31 июля.
Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Еще школьником он уехал работать в экспедицию в Сибирь. За это его исключили из школы, и будущему ведущему "Поля чудес" пришлось доучиваться в вечерней школе рабочей молодежи, а одновременно работать электромехаником на авиационном заводе.
Страсть к самолетам с годами никуда не делась: свое свободное время Леонид Якубович посвящает полетам на спортивных самолетах. Кроме того, шоумен увлекается бильярдом, горными лыжами, а также собирает книги. Иногда ходит под парусом и прыгает с парашютом. Леонид Якубович женат третий раз, у него двое детей – сын и дочь.
В тот же день, что и Леонид Якубович, только на восемь лет раньше родилась Эдита Пьеха. Будущая народная артистка СССР появилась на свет на севере Франции в семье эмигрантов. В 1946 году семья Эдиты переехала в Польшу, где она с отличием окончила педагогический лицей. Попутно она учила русский язык и пела в хоре. Артистка и сегодня продолжает выступать на сцене и радовать поклонников своими песнями, пишет ToDay News Ufa.
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