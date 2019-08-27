Скончалась заслуженная артистка России Людмила Мальцева

Умерла Заслуженная артистка России, актриса Людмила Мальцева. Ей было 69 лет. О печальном известии сообщили в Союзе кинематографистов России.
"Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты. Светлая память!" – цитирует сообщение "Царьград".
Мальцева начала сниматься в кино в 1978 году. Она известна российскому зрителю по ролям в таких сериалах, как "Бывших не бывает" и "Мой любимый папа".
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