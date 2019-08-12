Известная модель Playboy умерла в Москве

В Москве 11 августа умерла диджей Жанна Рассказова. Девушке стало плохо на улице – она потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую, но медики не смогли помочь. По данным телеканала "360", 29-летняя Рассказова умерла из-за передозировки наркотиков.
Девушка работала диджеем и моделью, увлекалась серфингом. В 2013 году на протяжении месяца была лицом журнала Playboy, для которого снялась в откровенной фотосессии.
Жанна Рассказова родилась в Киеве, откуда переехала в Москву. В российской столице выступала в клубах и на различных мероприятиях. На ее счету несколько музыкальных альбомов.
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