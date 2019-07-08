"Это кошмар был": дети поздравили Диану Арбенину с 45-летием
День рождения знаменитость по традиции встретила на сцене. Акустический концерт рок-звезды приняла одна из самых популярных площадок Москвы – "Crocus City Hall".
До начала выступления Диана Арбенина пообщалась с журналистами. Корреспонденту "Дни.ру" удалось узнать, что именно знаменитости преподнесли самые дорогие на свете люди – ее дети.
"Очень классную подвеску, которую они сами сделали из каких-то ракушек, из каких-то сердечек. Но она была так ладненько сделана, совершенно не по-детски", – рассказала звезда группы "Ночные снайперы".
Также наследники обещали певице завтрак в постель, приготовленный собственноручно, но слова своего не сдержали – Артем и Марта проспали. Диана Арбенина, судя по всему, на отпрысков не обиделась, артистка отметила, что ожидала такой исход событий.
Также артистка поведала о сюрпризе, которым как-то удивили ее друзья. Звезде посвятили салют. По словам знаменитости, когда батареи с зарядом после покупки грузили в машину, таксист решил, что планируется какой-то общегородской праздник.
"Машины, которые проезжали мимо, притормаживали и думали, что 41-й или 45-й год случился, потому что были настоящие салюты. Там так палило – это кошмар был", – рассказала Диана Арбенина.
Напомним, 4 февраля 2010 года знаменитость родила близнецов – Артема и Марту. Из-за того, что личная жизнь Дианы Арбениной – это тайна за семью печатями, вокруг той ее беременности ходило и ходит множество слухов. Есть мнение, что вокалистка прибегла к помощи анонимного донора спермы и ЭКО. Меж тем сама Диана Арбенина рассказала, что отцом ее отпрысков является бизнесмен российского происхождения, с которым у нее давние и непростые отношения. Имя избранника звезда называть отказывается.
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