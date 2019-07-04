"Просто идеальная": Семенович без макияжа привела народ в экстаз
Артистка отдыхает на греческом острове Миконос. Звезда выложила в соцсеть фотографии из морского ресторана в естественном виде – без макияжа. такой, какая есть.
Фолловеры пришли в экстаз от фото и осыпали Анну Семенович комплиментами. По их мнению, исполнительница оказалась даже привлекательнее, чем с профессиональным мейком. Они уверены, что отдых пошел певице на пользу.
Многие отметили в комментариях к посту звезды, что знаменитость без макияжа выглядит моложе своих лет. "Просто идеальная, без макияжа, шляпок и рюшек!", "Анечка, вам так хорошо без макияжа", "Анечка, какая же Вы естественная! Нет позерства. Только искренняя улыбка и хорошее настроение. Так держать!", "Без макияжа вы выглядите гораздо моложе", "Ты очень красивая и сексуальная девушка на свете", - пишут поклонники Анны Семенович.
Были и те, кто решил, что причина хорошего настроения певицы – это влюбленность. Ведь Анна Семенович так и не ответила на вопрос в комментариях, кто же делает все эти ее прекрасные фотографии на острове.
Отметим, в последнее время Анна Семенович раскрывает секреты своего отношения к жизни. Певица объясняет подписчикам, как получать удовольствие от каждого момента. Так, ранее артистка на своем примере показала, как это делается. Она опубликовала видео из бани. На кадрах Анна Семенович стонет от удовольствия.
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