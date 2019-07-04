Потерял голос: обессиленный Пьеха поведал о тяжелых муках
В конце съемок проекта у исполнителя началась сильнейшая аллергическая реакция на пыльцу растений и деревьев, которые расцветают в этот период. Ему пришлось обратиться к врачам, чтобы выступить в программе.
На несколько дней из-за поллиноза у Стаса пропал голос. "Обычно в эти периоды я стараюсь не петь, но в этот раз были съемки", – рассказал Пьеха.
По его словам, последние два выпуска он записывал, будучи на таблетках и уколах. Артисту даже пришлось прибегнуть к гормональным препаратам, чтобы хотя бы частично сохранить голос. "Серьезно мучился две недели, а когда сделал два укола – постепенно меня отпустило", – поделился музыкант.
Он не скрывает, что очень расстроился. Певец понимает, что мог выступить лучше, но все испортила аллергия.
"Голос был сухой, тяжелый, связки не смыкались. На репетициях я два раза вообще не мог спеть ничего", – огорчился Пьеха.
Также певец поделился, что возникли другие сложности. Ему не сразу далось выступление под названием "Думы окаянные".
Первое время он совершенно не чувствовал композицию, она оказалась слишком тяжелой, и он никак не мог пропустить ее через себя. Стасу пришлось вжиться в роль персонажа, который находится на грани потери рассудка.
Отметим, номер еще не вышел на телеэкраны. Сам исполнитель надеется, что зрители не заметят никаких глобальных изменений.
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