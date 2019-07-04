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Потерял голос: обессиленный Пьеха поведал о тяжелых муках

Стас Пьеха. Фото: www.globallookpress.com
Стас Пьеха рассказал об ужасающем эпизоде во время съемок шоу "Три аккорда". Оказалось, у певца возникли серьезные проблемы со здоровьем.
прочитано 1446 раз

В конце съемок проекта у исполнителя началась сильнейшая аллергическая реакция на пыльцу растений и деревьев, которые расцветают в этот период. Ему пришлось обратиться к врачам, чтобы выступить в программе.

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На несколько дней из-за поллиноза у Стаса пропал голос. "Обычно в эти периоды я стараюсь не петь, но в этот раз были съемки", – рассказал Пьеха.

По его словам, последние два выпуска он записывал, будучи на таблетках и уколах. Артисту даже пришлось прибегнуть к гормональным препаратам, чтобы хотя бы частично сохранить голос. "Серьезно мучился две недели, а когда сделал два укола – постепенно меня отпустило", – поделился музыкант.

Он не скрывает, что очень расстроился. Певец понимает, что мог выступить лучше, но все испортила аллергия.

"Голос был сухой, тяжелый, связки не смыкались. На репетициях я два раза вообще не мог спеть ничего", – огорчился Пьеха.

Также певец поделился, что возникли другие сложности. Ему не сразу далось выступление под названием "Думы окаянные".

Первое время он совершенно не чувствовал композицию, она оказалась слишком тяжелой, и он никак не мог пропустить ее через себя. Стасу пришлось вжиться в роль персонажа, который находится на грани потери рассудка.

Отметим, номер еще не вышел на телеэкраны. Сам исполнитель надеется, что зрители не заметят никаких глобальных изменений.

Автор: Екатерина Плискина4 июля 2019, 17:58

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Красивый еврей.голос так себе.но слушать можно.
Гость
Ответить
Как можно потерять то,чего нет?
Гость
Ответить
потерял голос?типа он у его был,бабуля эдита сделала артиста сипатого
1

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