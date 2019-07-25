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Шоу-бизнес

Звезда Голливуда раскрыла вторую беременность

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Американская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что снова беременна. Фотографию с округлившимся животом 36-летняя звезда опубликовала в Instagram, написав, что изменения не связаны с ролью в очередной картине. 

Поклонники поздравили актрису. Некоторые предположили, что Хэтэуэй находится на шестом месяце. В свою очередь Энн намекнула, что зачать ребенка было непросто: "Хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что ни один из моих путей стать мамой не был прямым".

25 июля 2019, 08:36

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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на "шестом сроке"? где ваши редакторы? тупицы.
1

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