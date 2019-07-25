Звезда Голливуда раскрыла вторую беременность

Американская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что снова беременна. Фотографию с округлившимся животом 36-летняя звезда опубликовала в Instagram, написав, что изменения не связаны с ролью в очередной картине.
Поклонники поздравили актрису. Некоторые предположили, что Хэтэуэй находится на шестом месяце. В свою очередь Энн намекнула, что зачать ребенка было непросто: "Хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что ни один из моих путей стать мамой не был прямым".
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