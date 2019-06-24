"Стыдно за "короля": народ тошнит от нового клипа Киркорова

Филипп Киркоров заставил краснеть поклонников. Новый клип "короля" – "Стеснение пропало" – едва тянет на "троечку". Творчество артиста пошло по наклонной, считают эксперты.

Шквал критики обрушился на новый клип Филиппа Киркорова, когда в Сети появился только его тизер. И полная версия впечатления нисколько не улучшила – ничего хорошего о творении короля поп-сцены сказать нельзя.

"Клип на троечку. Даже как-то неудобно за "короля". После успеха "Цвет настроения синий" все как-то пошло вкривь и вкось. С "Ибицей" был откровенный провал. То, что он в своем новом творении разделся – меня это совершенно не задевает. А вот то, что он пиарит, на мой вкус, весьма посредственные пельмени, это действительно зашквар", – прокомментировал новое творение короля поп-сцены эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Ну и тема алкоголя как всегда звучит. Водка с огурчиком в кадре. Но выпить за успех клипа Филиппа Киркорова почему-то не тянет. Потому что никакого успеха, увы, нет", – заключил эксперт.

Напомним, после выхода тизера клипа Филиппа Киркорова "Стеснение пропало" творчество поп-короля сравнили с тяжелыми наркотиками. Комментаторы отметили, что сознание зрителей еще не отошло от "Ибицы" – предыдущего хита Киркорова – а он уже дает народу очередную дозу.