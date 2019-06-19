Перепуганный Киркоров показал инцидент с самолетом в Домодедово
В ролике видно, как воздушное судно ударилось о посадочную полосу, а потом взлетело для захода на второй круг. На опубликованных кадрах Филипп Киркоров заходит на борт, а затем снимает посадку через иллюминатор.
В момент касания земли самолет трясет, слышатся крики пассажиров, а затем лайнер идет на подъем. Видеозапись король российской эстрады сопроводил благодарностью экипажу, передает телеканал "360".
"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 Варна – Москва авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живем дальше!" – цитирует музыканта Teleprogramma.pro. Он подчеркнул, что полет мог закончиться иначе.
Однако слова Филиппа Киркорова опровергли в пресс-службе аэропорта. Представитель Домодедово заявил, что сведения о ЧП при приземлении указанного рейса из Болгарии не соответствуют действительности. Он заверил, что и посадка, и руление самолета до его стоянки были осуществлены штатно.
Пресс-служба авиакомпании S7 тоже не подтвердила информацию о жесткой посадке, озвученную Филиппом Киркоровым. Однако там отметили, что командир лайнера решил уйти на второй круг из-за ветра.
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