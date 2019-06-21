Киркоров сел в лужу после скандального видео
Король российской эстрады готовится выпустить свой новый видеоклип. В кадре тизера к клипу в Instagram Филипп Киркоров изображает врача-гинеколога, принимающего роды. В сопровождающем посте артист упомянул возрастной ценз своего видео.
В комментариях отметились многие представители российского шоу-бизнеса: Светлана Лобода, оперная певица Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов. Последний сравнил творчество поп-короля с тяжелыми наркотиками.
"Мой золотой, психика людей еще не отошла от "Ибицы", а ты уже новую дозу ***** даешь народу", – написал оперный певец. Свой комментарий Эйвазов сопроводил множеством смеющихся смайликов.
Многие посчитали видео неприемлемым. Похоже, Филипп Киркоров со своим тизером сел в лужу. "И это смотрят дети.... Некоторые люди из эстрады гонятся за вниманием и забывают о том, что влияют на культуру поколения", "Киркоров пошел по наклонной. А какие раньше песни были душевные", "Это интимная жизнь каждой женщины и она не для публичности! Есть нравственные рамки дозволенного и не надо переходить их! Что происходит с нашим сознанием, а точнее с нашими выходцами "от культуры"? Или уже все отдано на алтарь вседозволенности? А еще в Храм ходят!", – разнесли видео Филиппа Киркорова пользователи Сети.
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