Киркоров сунулся лицом между ног орущей женщины
Певец представил тизер на свою новую песню под названием "Стеснение пропало", которую презентовал 30 апреля, в свой день рождения. Композиция Филиппа Киркорова посвящена любви, которая не знает границ.
20 июня исполнитель анонсировал выход клипа на песню. В ролике он принимает роды. При этом женщина истошно кричит, а певец нагибается к ней прямо между ног. "Рождение клипа #Стеснениепропало24/06/2019. Принимать роды будем вместе! Готовы?" – спросил у пользователей соцсети артист.
При этом он добавил, что в силу специфики категории 18+ контент может шокировать фолловеров, оскорбить их чувства или повредить нравственному развитию. "Нажимая на видео пальцем два раза, вы подтверждаете, что: вам нравится видео; даете клятву посмотреть клип в день премьеры", – отметил Филипп Киркоров.
Также он заявил, что если кто-то не хочет продолжать просмотр, обязательно должен написать хейтерский комментарий под его постом. "Я вас предупредил!" – резюмировал Филипп Киркоров.
Ранее, представляя песню "Стеснение пропало", Филипп Киркоров выразил уверенность, что она станет эффектным продолжением уже ставшей знаменитой музыкальной трилогии "Цвет настроения синий", "Цвет настроения черный" и "Ибица".
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