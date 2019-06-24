Абсолютно голый Киркоров потряс гениталиями (видео)

Король российской эстрады презентовал клип на песню "Стеснение пропало". Филипп Киркоров показался в нем обнаженным.

На YouTube вышел долгожданный ролик на новую песню исполнителя. Пользователи Сети разделились на два лагеря: одним клип пришелся по вкусу, другие же его охаяли.

"Боже... как будто клип Бузовой... и зачем столько рекламы...", "Г***о какое-то! Вы потратили много сил и денег, но клип обычный. Все эти идеи мы уже видели. Надо было опять обращаться к Гудку", – высказались критики.

Но нашлось множество тех, кому видео на композицию "Стеснение пропало" Филиппа Киркорова очень понравилось. "Легкий и позитивный клип, снят с юмором. Интересно смотреть, поднимает настроение", "Песня крутая). Очень понравилась идея клипа)", "И кайфанула, и хайпанула, досмотрела до конца...сама не знаю, почему", – высказались поклонники творчества певца.

Помимо того что артист появляется в кадре голым, в одном из эпизодов клипа Филипп Киркоров изображает врача-гинеколога, принимающего роды. К слову, ранее в сопровождающем посте в Instagram артист упомянул возрастной ценз видео – 18+.

Как писали "Дни.ру", в публикации тизера клипа в соцсети Филиппа Киркорова отметился ряд представителей российского шоу-бизнеса. Это Светлана Лобода, оперная певица Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов и прочие.