Абсолютно голый Киркоров потряс гениталиями (видео)
На YouTube вышел долгожданный ролик на новую песню исполнителя. Пользователи Сети разделились на два лагеря: одним клип пришелся по вкусу, другие же его охаяли.
"Боже... как будто клип Бузовой... и зачем столько рекламы...", "Г***о какое-то! Вы потратили много сил и денег, но клип обычный. Все эти идеи мы уже видели. Надо было опять обращаться к Гудку", – высказались критики.
Но нашлось множество тех, кому видео на композицию "Стеснение пропало" Филиппа Киркорова очень понравилось. "Легкий и позитивный клип, снят с юмором. Интересно смотреть, поднимает настроение", "Песня крутая). Очень понравилась идея клипа)", "И кайфанула, и хайпанула, досмотрела до конца...сама не знаю, почему", – высказались поклонники творчества певца.
Помимо того что артист появляется в кадре голым, в одном из эпизодов клипа Филипп Киркоров изображает врача-гинеколога, принимающего роды. К слову, ранее в сопровождающем посте в Instagram артист упомянул возрастной ценз видео – 18+.
Как писали "Дни.ру", в публикации тизера клипа в соцсети Филиппа Киркорова отметился ряд представителей российского шоу-бизнеса. Это Светлана Лобода, оперная певица Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов и прочие.
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