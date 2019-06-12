Кирилл Андреев из "Иванушек" держит сына в ежовых рукавицах
Единственному сыну и тезке музыканта Кириллу Андрееву идет 19-й год. Парень учился в школе при Андреевском монастыре, а сегодня занимается баскетболом и рукопашным боем.
"Я держу парня в ежовых рукавицах, – смеется певец. – У меня не забалуешь! Так могу посмотреть, что мало не покажется и все сразу становится ясно. Я сам себя отлично помню в эти годы – природу ведь не обманешь. Поэтому важно иметь с ребенком доверительный контакт все время".
Кирилл учился в школе Олимпийского резерва, а это, как считает артист, хорошая база для того, чтобы гармонично развиваться. "Сегодня сын сдает экзамены – он закончил первый курс, – продолжает Андреев. – А когда учеба закончится, мы всей семьей поедем в Турцию".
Несколько лет назад артист обзавелся хорошей недвижимостью – поменял однушку в Москве, где жила его мама, которой, к сожалению, уже нет в живых, на трешку в Турции. Так получилась эдакая отдаленная от столицы дача.
"Четыре ресторана, хамам, два километра до пляжа – красота! – улыбается Андреев. – Ездим туда постоянно, чтобы наплаваться и надышаться свежим морским воздухом. А потом с новыми силами снова в бой!"
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