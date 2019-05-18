Скандально известная модель проговорилась об имени новорожденного сына

Ким Кардашян, наконец, выбрала имя для своего новорожденного сына. К такому выводу пришли светские обозреватели, посмотрев видео, опубликованное скандальной моделью в соцсети. Правда, в ролике содержится лишь намек – звезда продолжает интриговать поклонников.

Ким Кардашян сняла на видео своего сына Сейнта, который играет с картонной маской, изображая своего дядю Роба. Поскольку ранее американская модель говорила, что может назвать четвертого ребенка в честь дяди, обозреватели издания Cosmopolitan пришли к выводу, что тайна раскрыта.

О появлении на свет младенца, выношенного суррогатной матерью – как и его старшая сестра Чикаго – Ким Кардашян сообщила несколько дней назад. Модель призналась, что подумывает о том, чтобы дать ребенку традиционное армянское имя – хотя не исключает из списка и имени Роб.

Позже светская львица опубликовала несколько фотографий – в которых, как решили фолловеры, Ким Кардашян зашифровала имя малыша. Поскольку на нескольких снимках присутствовал плюшевый мишка, подписчики решили, что мальчика могут назвать Тедди, пишет Teleprogramma.pro.

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашян получила скандальную известность благодаря своим пышным формам – особенно выдающимся ягодицам, которые она не стесняется демонстрировать поклонникам. На ее странице в социальных сетях снимков без юбки больше, нежели в оной. Модель то худеет, то полнеет, однако ее пятая точка не меняется в размерах. Злопыхатели утверждают, что у Ким попа наполнена силиконом – однако Кардашян заверяет, что у нее все натуральное.

