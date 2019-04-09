Отмечающая день рождения Арбенина чуть не утонула с детьми

Звезда группы "Ночные снайперы" появилась в онлайн-шоу "ОК на связи!" Диана Арбенина рассказала, как чуть не погибла с детьми в свой же день рождения.

Артистка призналась, что привыкла отмечать на сцене. Но как-то раз решила сделать исключение и провести праздник с семьей.

"И мы чуть не утонули. Пошли на лодке в море, начался шторм, нас начало заливать с бортов. А дети маленькие совсем были, года два. Я тогда все на свете прокляла", – рассказала Диана Арбенина.

Недавно артистка взяла отпрысков с собой в тур в Испанию. Попутно звезда показала наследникам Колизей. А в феврале этого года солистка группы "Ночные снайперы" вместе с детьми посещала мексиканский город Чичен-Ица. Путешествуя с отпрысками знаменитость поняла, что хочет подключить их к работе в группе.

"И у меня есть мечта – затащить их в коллектив. Когда они по одному, все нормально, а когда вместе – "мы банда". Я хочу, чтобы Тема с техникой связывался, а Марта помогала в гримерке", – отметила Диана Арбенина.

Напомним, 4 февраля 2010 года знаменитость родила близнецов – мальчика Артема и девочку Марту. Из-за того, что личная жизнь Дианы Арбениной – это тайна за семью печатями, вокруг той ее беременности ходило и ходит множество слухов. Есть мнение, что вокалистка прибегла к помощи анонимного донора спермы и ЭКО. Меж тем сама Диана Арбенина рассказала, что отцом ее отпрысков является бизнесмен российского происхождения, с которым у нее давние и непростые отношения. Имя избранника звезда называть отказывается.