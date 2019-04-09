Отмечающая день рождения Арбенина чуть не утонула с детьми
Артистка призналась, что привыкла отмечать на сцене. Но как-то раз решила сделать исключение и провести праздник с семьей.
"И мы чуть не утонули. Пошли на лодке в море, начался шторм, нас начало заливать с бортов. А дети маленькие совсем были, года два. Я тогда все на свете прокляла", – рассказала Диана Арбенина.
Недавно артистка взяла отпрысков с собой в тур в Испанию. Попутно звезда показала наследникам Колизей. А в феврале этого года солистка группы "Ночные снайперы" вместе с детьми посещала мексиканский город Чичен-Ица. Путешествуя с отпрысками знаменитость поняла, что хочет подключить их к работе в группе.
"И у меня есть мечта – затащить их в коллектив. Когда они по одному, все нормально, а когда вместе – "мы банда". Я хочу, чтобы Тема с техникой связывался, а Марта помогала в гримерке", – отметила Диана Арбенина.
Напомним, 4 февраля 2010 года знаменитость родила близнецов – мальчика Артема и девочку Марту. Из-за того, что личная жизнь Дианы Арбениной – это тайна за семью печатями, вокруг той ее беременности ходило и ходит множество слухов. Есть мнение, что вокалистка прибегла к помощи анонимного донора спермы и ЭКО. Меж тем сама Диана Арбенина рассказала, что отцом ее отпрысков является бизнесмен российского происхождения, с которым у нее давние и непростые отношения. Имя избранника звезда называть отказывается.
В Москве прощаются с легендарным кинорежиссером
Герцогиня Кембриджская показала кадр из первой фотосессии сына
Адвокат раскрыл отношения бывших супругов
О чем певец и актер написал другу
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Афера с коллегой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Пропал кот
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Два кило картошки
Если женщина повышает голос на мужчину
Как думаете: убила старуха Диану?
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Лена Миро-скандальный уродец.
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Яичная диета