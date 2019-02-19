Арбенина рассказала об усыновлении ребенка

На телеканале НТВ стартует долгожданное продолжение телепроекта "Ты супер!" Имена наставников нового сезона будут озвучены позже. Но "Дни.ру" выяснили, что в одно из кресел сядет Диана Арбенина.

На прошлогоднем грандиозном концерте в "Олимпийском" по случаю юбилея "Ночных снайперов" лидер коллектива Диана Арбенина сделала откровенное признание: "Я непременно заведу третьего ребенка. Сейчас выдохну после юбилейных лет, и займусь этим вопросом. Тогда мы с детьми пойдем в дом малютки и решим, кого усыновить. Хотим взять именно мальчика. Просто мои родные дети Артем и Марта прожужжали мне все ушли, что, мол, братика, чтобы им было с кем играть в футбол".

Но, возможно, в детский дом Диане идти и не придется – она присмотрит кого-то за время третьего сезона проекта "Ты супер!", в котором согласилась участвовать. Цель этой передачи канала НТВ – помочь талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и сделать первые шаги на пути к большой сцене. А участниками могут стать дети, находящиеся под опекой, воспитанники школ-интернатов и детских домов из всех городов России, стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.

Напомним, премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Раскрыть вокальные способности детям помогали судьи конкурса: певица Елка, экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина, продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Во втором сезоне вокального проекта оценивали вокальные способности участников певец Сергей Лазарев, композитор Игорь Крутой, певица Юлиана Караулова и продюсер Виктор Дробыш. Теперь число приглашенных звезд пополнит Диана Арбенина.