Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года
Похороны Началовой: людей гонят от гроба певицы
Первые желающие проститься с известной артисткой приехали к 08:00 мск. Они специально собрались пораньше, чтобы долго не стоять в очереди к гробу Юлии Началовой.
На входе в ритуальный зал охранники дают инструкции посетителям. Прощаться с артисткой придется быстро – людей гонят от гроба. "Снимать внутри нельзя. Быстро заходите в один вход, не задерживайтесь у гроба – сразу выходите в противоположную дверь", – цитирует секьюрити "Московский комсомолец".
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Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 февраля 2019 года, в разделе и специальных сюжетах.
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