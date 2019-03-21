Слухи и сплетни, откровенные фотографии, спорные заявления, скандалы на похоронах – с помощью этого нехитрого арсенала звезды заставляют без остановки обсуждать их жизнь. Однако разобраться во всех хитросплетениях получившегося сюжета не так-то и просто. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года.



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