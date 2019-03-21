Избитая жена развелась с Маратом Башаровым

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
Топалов вышел из себя на похоронах Началовой
партнеры
Четверг 21 марта
Лента новостей
16:49
Тарасова растоптала торопливого фигуриста
15:39
Агент Кремля: Порошенко вывели на чистую воду
15:32
Коала выгнала австралийца из собственного автомобиля (видео)
15:25
Сделано заявление о бегстве Лукашенко за границу
14:52
Разин влез в разборки с Басковым на прощании с Началовой
14:52
"Глаза округляются": сделано заявление о состоянии госпитализированной Берковой
14:51
Коллекторы разгромили подъезд в Королеве
14:40
Алкоголик Порошенко обзавелся ядерной бомбой
14:27
Народ с мольбой бросился к Киркорову на похоронах Началовой
14:15
Люди звереют рядом с покойницей Началовой
14:15
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года
13:49
Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
13:41
Лель на похоронах взбудоражила рассказом о бессонной ночи с Началовой
13:38
Дерзкий министр влепил Порошенко смачную пощечину
13:36
Вакханалия на похоронах Началовой вызвала оторопь
13:27
Яркая Стоцкая блеснула на похоронах Началовой
13:27
Как пройдут праймериз "Единой России"
13:26
Россиян ждет необычайно теплое лето
13:04
Топалов вышел из себя на похоронах Началовой
13:03
Водянова очаровала снимком без макияжа
12:55
Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
12:46
"На зависть Рудковской": Галкин показал завтрак своих детей
12:39
Законопроект об "ипотечных каникулах" прошел первое чтение
12:34
Почерневшая от горя Долина онемела у гроба Началовой
12:23
Загитову тыкали иголками до ночи
12:21
На похоронах Началовой начался хаос
12:08
Володин: Порошенко не сможет победить на честных выборах
12:02
Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира
11:42
Массовый уход губернаторов: Путина завалили отставками
11:36
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
11:25
Народ вскипел из-за жуткой обиды на похоронах Началовой
11:20
Прощание с Юлией Началовой: прямая трансляция
11:14
Первый канал распекли за цензуру в фильме о Майкле Джексоне
11:00
Петросян не может найти замену уехавшей в Америку Степаненко
10:32
"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала
10:32
Людей гонят от гроба Началовой
10:17
Киркоров неожиданно объявил имя преемника
10:10
Униженный Трампом Зеленский грязно выругался
10:00
Новые подробности подозрительной беременности Заворотнюк
09:57
Резвящимся Малахову и Баскову дали по зубам
09:45
Простолюдинка Маркл разрушила королевскую семью
09:26
От смертельной болезни Ротару спасают химиотерапией
09:05
Богомолов страстно бросился в объятия Собчак на публике
08:49
Джессика Симпсон показала третьего ребенка сразу после родов
08:30
Неожиданно: Началову похоронят в "неуютном, холодном" месте
08:22
Охамевший Панин признался в лютой ненависти к России
07:05
Отставка Лукашенко: названо имя преемника
07:03
"Старушечье лицо": молодящейся Пугачевой досталось за странный вид
05:03
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
02:53
Выступившего против россиян Макаревича жестко осадили
01:08
Принца Гарри и Меган Маркл загнали под лавку
23:06
"Стыдно": Малахова распекли за "пляски на костях" после смерти Началовой
22:13
"Одним шутом меньше": Заявившего об уходе Шнурова погнали со сцены
22:11
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
22:01
Крымский мост вынудил Порошенко пойти на крайние меры
21:32
Арестованной матери девочки-маугли грозит линчевание
21:19
Подробности кровавой бойни на Урале
20:43
Кто ходит на пикеты против "Конкорда"
20:36
Ходченкову уличили в связи с известным актером
20:27
Порошенко признали организатором массового убийства
20:16
В Нижнем Новгороде расследуют падение льда на голову подростка
20:06
Разбойники ограбили почтамт на мешок мелочи
19:55
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
19:29
Муж Ваенги раскрыл причины болезни певицы
19:17
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
19:16
На Бали полиция застрелила двух россиян
19:10
Исхудавшая Михалкова отказалась от наследия матери
18:48
В частном доме на Урале нашли четыре окровавленных трупа
18:40
Скрытная Водонаева избавилась от обручального кольца
18:29
Потерявший паспорт житель Тюмени провалился под лед в Екатеринбурге
18:15
В Омске народный мститель мажет двери машин фекалиями
18:04
Под Ростовом ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе
17:59
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
17:57
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
17:45
Жителей Петербурга испугал запах газа
17:26
Отравленный Садальский грозил Корчевникову расправой
17:21
"Особая связь": Кабо раздавлена трагической смертью известного актера
16:58
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко
16:57
Покупать ли недвижимость? Ответ – непременно!
16:54
Галкин на коленях приполз на Первый канал
16:26
Автомобилисты просят "ЕР" защитить их интересы
16:23
Рынска продает вещи ради ребенка от мертвого мужа
16:16
Известного актера нашли мертвым в собственном доме
16:09
Загитова обставила выскочку Медведеву
16:05
Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры
15:54
Коммунальщики вышвыривают легендарного музыканта из дома
15:49
Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль
15:48
Поработил тысячи пенсионерок: Малахов разоблачил циничного сектанта
15:47
Сход поезда с рельсов: объявлено о катастрофе на Крымском мосту
15:40
В Башкирии внедорожник сбил пешехода и уехал
15:34
Садальского привел в ужас истощенный сын Васильевой
15:25
В деле о гибели группы Дятлова появился неожиданный поворот
15:22
Известного актера сняли в борделе среди онанистов и мазохистов
15:16
У госпитализированной Елены Берковой проблемы с мозгом
15:01
Известный оперный певец скончался в Москве
15:00
Седокову затравили за вываленную наружу грудь
14:51
Перепуганный Порошенко перед выборами бежит из страны
14:41
Россияне заклевали госпитализированную Беркову
14:34
Паулина Андреева резко сменила имидж
14:31
Выяснились подробности похорон Юлии Началовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
Покупать ли недвижимость? Ответ – непременно!
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
Законопроект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение в Думе
Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше
Шоу-бизнес

Избитая жена развелась с Маратом Башаровым

Марат Башаров с супругой. Фото: www.globallookpress.com
Марат Башаров развелся с женой Елизаветой. Такое решение вынес мировой суд.
прочитано 2282 раза

Согласно сообщению Telegram-канала LifeShot, сегодня, 21 марта, мировой суд расторг брак между Маратом Башаровым и Елизаветой Шевырковой. Имущественных вопросов экс-супруги друг к другу не имеют. Двухлетний сын Марсель останется жить с матерью.

ПО ТЕМЕ

Заклейменный позором Башаров горько поплатился за избиение жены

Покалеченную жену Башарова заподозрили в шантаже

 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Таким образом, популярный актер снова оказался в ранге завидных женихов. Но будут ли на его шею вешаться потенциальные невесты, неизвестно, ведь Елизавета подала на развод после того, как Марат ее избил.

В конце 2018 года разразился скандал: появилась информация о том, что Марат Башаров сломал палец и нос своей жене Елизавете Шевырковой, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то что сама женщина предпочла не комментировать новость, данные подтвердил ее брат Федор.

Новый год супруги провели раздельно: Марат Башаров отправился за границу на горнолыжный курорт в компании дочери Амели и, предположительно, своего директора Елизаветы Круцко, которая, к слову, является матерью наследницы артиста, а Елизавета Шевыркова осталась в Москве с их сыном Марселем.

Затем на своей страничке в социальной сети Instagram она объявила о расставании с Маратом Башаровым. Елизавета призналась, что любила его и не хотела верить в "слухи" (речь, видимо, о шумихе, поднявшейся после того, как Башаров избил предыдущую жену – Екатерину Архарову. – Прим. ред.). Когда же актер поднял руку на нее, Елизавета объяснила, что после случившегося ждала извинений и раскаяния от мужа, но тот сделал вид, будто ничего не произошло.

"Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни, – это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения", – выразила надежду теперь уже бывшая жена Марата Башарова.

Автор: Наталья Аряева21 марта 2019, 15:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко признали организатором массового убийства
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко

Шоу-бизнес

"Я отошел в сторонку": Галкин сделал заявление о Пугачевой
"Интим-услуги престарелой массажистки": Гузееву публично облили грязью
Началову предложили захоронить в Мавзолее вместо Ленина
Названа главная причина скоропостижной смерти Началовой

Проишествия

Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой

Артистку провожают в последний путь
Шоу-бизнес

Людей гонят от гроба Началовой

Поклонники пришли проститься с любимой артисткой
Шоу-бизнес

Народ вскипел из-за жуткой обиды на похоронах Началовой

Появились подробности проводов артистки в последний путь
Шоу-бизнес

"Началову можно было спасти": в смерти артистки нашли виноватых

Медики упустили драгоценное время

Гороскоп

Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

Спорт

Загитова обставила выскочку Медведеву
Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз
Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)

Регионы

Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
Проседание на подъезде к Крымскому мосту довело людей до истерики
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru