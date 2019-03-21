Избитая жена развелась с Маратом Башаровым

Марат Башаров развелся с женой Елизаветой. Такое решение вынес мировой суд.

Согласно сообщению Telegram-канала LifeShot, сегодня, 21 марта, мировой суд расторг брак между Маратом Башаровым и Елизаветой Шевырковой. Имущественных вопросов экс-супруги друг к другу не имеют. Двухлетний сын Марсель останется жить с матерью.

Таким образом, популярный актер снова оказался в ранге завидных женихов. Но будут ли на его шею вешаться потенциальные невесты, неизвестно, ведь Елизавета подала на развод после того, как Марат ее избил.

В конце 2018 года разразился скандал: появилась информация о том, что Марат Башаров сломал палец и нос своей жене Елизавете Шевырковой, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то что сама женщина предпочла не комментировать новость, данные подтвердил ее брат Федор.

Новый год супруги провели раздельно: Марат Башаров отправился за границу на горнолыжный курорт в компании дочери Амели и, предположительно, своего директора Елизаветы Круцко, которая, к слову, является матерью наследницы артиста, а Елизавета Шевыркова осталась в Москве с их сыном Марселем.

Затем на своей страничке в социальной сети Instagram она объявила о расставании с Маратом Башаровым. Елизавета призналась, что любила его и не хотела верить в "слухи" (речь, видимо, о шумихе, поднявшейся после того, как Башаров избил предыдущую жену – Екатерину Архарову. – Прим. ред.). Когда же актер поднял руку на нее, Елизавета объяснила, что после случившегося ждала извинений и раскаяния от мужа, но тот сделал вид, будто ничего не произошло.

"Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни, – это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения", – выразила надежду теперь уже бывшая жена Марата Башарова.