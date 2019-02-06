Соседи Ксении Башмет прокомментировали слухи о вечеринке до пожара

Соседи прокомментировали слухи о том, что в ночь перед трагедией в квартире дочери дирижера Юрия Башмета Ксении было много гостей. Жители "звездного дома" отмечают, что никакой шумной вечеринки и быть не могло.

Пожилой мужчина сообщил, что в 44-й квартире, ставшей эпицентром пожара, до трагедии было тихо. Посторонние люди рядом с апартаментами Ксении замечены не были.

Очевидец также ссылается на охрану, дежурившую внизу, и работников службы эксплуатации, которые не позволили бы устраивать шумные сборища в столь поздний час. Жилец дома уверен, что трагедия произошла из-за неисправной проводки. Об этом сообщает Пятый канал.

Отметим, что сегодня в Сети появились ужасающие детали пожара в "звездном доме", унесшем жизни восьми человек. Сообщалось, что Ксения Башмет будто бы устроила дома шумную вечеринку. После появления в квартире задымления хозяйка квартиры, и ее гости исчезли. Якобы они не подняли тревогу, не попытались разбудить соседей, а "тихо свалили".

Напомним, что в пострадавшем от пожара доме 1914 года на Никитском бульваре находятся квартиры художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и актрисы Ингеборги Дапкунайте. Никто из них не пострадал.