Соседи Ксении Башмет прокомментировали слухи о вечеринке до пожара
Пожилой мужчина сообщил, что в 44-й квартире, ставшей эпицентром пожара, до трагедии было тихо. Посторонние люди рядом с апартаментами Ксении замечены не были.
Очевидец также ссылается на охрану, дежурившую внизу, и работников службы эксплуатации, которые не позволили бы устраивать шумные сборища в столь поздний час. Жилец дома уверен, что трагедия произошла из-за неисправной проводки. Об этом сообщает Пятый канал.
Отметим, что сегодня в Сети появились ужасающие детали пожара в "звездном доме", унесшем жизни восьми человек. Сообщалось, что Ксения Башмет будто бы устроила дома шумную вечеринку. После появления в квартире задымления хозяйка квартиры, и ее гости исчезли. Якобы они не подняли тревогу, не попытались разбудить соседей, а "тихо свалили".
Напомним, что в пострадавшем от пожара доме 1914 года на Никитском бульваре находятся квартиры художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и актрисы Ингеборги Дапкунайте. Никто из них не пострадал.
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