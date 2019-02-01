Известной актрисе грозит 20 лет за похищение ребенка
Некоторое время назад Ирина жила в США. На чужбине артистку держали отношения с возлюбленным, с которым у Усок общая дочь.
Судя по всему, роман артистки и ее избранника подошел к концу, Ирина забрала ребенка и вернулась в Россию. Знаменитость обосновалась в столице и приступила к работе. Однако около недели назад она вернулась в Штаты.
Буквально у трапа самолета Усок задержала американская полиция. Артистку обвинили в похищении собственного ребенка. Сообщается, что заявление в правоохранительные органы написал экс-возлюбленный Ирины, являющийся гражданином Америки.
Сейчас россиянка находится в тюрьме штата Нью-Джерси. По законам США ей грозит 20 лет заключения.
Добавим, что в документах дочери Усок в графе "отец" стоит прочерк. Однако малышка носит фамилию отца. Судя по всему, Ирина увезла дочь на родину без согласования с другим родителем. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.
Напомним, Ирина Усок известна зрителям по сериалу "Даша Васильева – любительница частного сыска", фильму "Мама, не горюй". До ареста она работала в театре "Содружество актеров Таганки".
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