Назван самый стильный мужчина в мире

Зарубежное издание British GQ составило рейтинг самых стильных мужчин. Лидером списка стал франко-американский актер Тимоти Шаламе.
Артист занял первую строчку благодаря смелым дизайнерским нарядам, в которых он появлялся на красной дорожке. Журналисты издания также отметили, что Шаламе обладает красивым лицом и стройным телосложением, передает VSE42.ru.
На втором месте рейтинга оказался голливудский актер Брэд Питт. Тройку замыкает 20-летний рэпер Lil Nas X, чья песня Old Town Road возглавила хит-парад Billboard Hot 100 в этом году.
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