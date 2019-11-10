Лолита Милявская содержала любовницу мужа в попытке сохранить брак

По словам исполнительницы, развод с последним супругом – теннисистом и тренером по сквошу Дмитрием Ивановым – не стал для нее сенсацией. Она много лет знала о существовании любовницы мужа.
Ни для кого не секрет, что и сам 26-летний спортсмен, и его родственники были на обеспечении исполнительницы. Но то, что на протяжении всего времени Лолита умудрялась содержать еще и его любовницу, стало настоящей сенсацией. Оказалось, артистке приходилось выполнять все капризы наглой соперницы.
Также в беседе с Кудрявцевой артистка поведала, почему так и не решилась родить молодому избраннику наследника. Кроме того, она призналась, изменяла ли сама супругу.
Всплыли подробности и о предыдущих четырех браках знаменитости. Милявская открыто заявила, какие союзы были полной фикцией, и кого из бывших мужей она не может забыть по сей день.
Конечно, не обошлось и без темы дележки имущества. Лолита откровенно высказалась о том, что останется Дмитрию после развода.
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