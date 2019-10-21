"Фиктивный": Укупник раскрыл подноготную рухнувшего брака Милявской

На днях Московский суд зарегистрировал заявление тренера по сквошу Дмитрия Иванова о расторжении брака. Спортсмен разводится с певицей Лолитой Милявской. В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале друг вокалистки музыкант Аркадий Укупник рассказал, почему, по его мнению, этот брак рухнул.

Укупник сообщил, что знал Иванова еще до брака Дмитрия с Лолитой. В то время мужчина жил с богатой дамой, которая была значительно старше. Аркадий часто сталкивался с ними в общей компании. Уже тогда было ясно, что Дмитрий альфонс.

"Я опечален этой ситуацией и расстроен, сбылись мои самые худшие опасения. Хотя, они сбылись через девять лет. И ничего не предвещало. Но сейчас, когда я отматываю пленочку назад, то я могу сказать, что этого молодого человека я знал до того, как он познакомился с Лолитой. Он находился в отношениях со взрослой женщиной, обеспеченной и долго с ней находился, тогда это было похоже на мезальянс", – вспомнил музыкант.

Укупник отметил, что Милявскую от брака с Ивановым не отговаривал. Первое время разница в возрасте и социальном статусе между влюбленными Аркадия смущала, однако со временем певец привык к паре. На Дмитрия в какой-то момент начал смотреть "через призму любви" Лолиты. "Ничего другого, оказывается, ждать нельзя, чудес не бывает", – высказался о мезальянсе Аркадий Укупник в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят".

Музыкант отметил, что последние два-три года Милявская была несчастлива рядом с Ивановым. Видимо, артистка чувствовала, что у супруга появилась другая.

"Мы пересекались редко, на каких-то гастролях, но ее внутреннее состояние, на мой взгляд, было ужасное. Сначала это был мезальянс, потом это перешло в отношения альфонса и его сожительницы. Сейчас это видно, что человек, сам его жизненный путь и то, что сейчас произошло, показывает, что это был с его стороны практически фиктивный брак. Он ее использовал, однозначно", – сказал о Дмитрии Аркадий в эфире ток-шоу "Пусть говорят".

Укупник добавил, что избавившись от мужа, Милявская стала выглядеть и чувствовать себя лучше. Певец считает, что Лолита теряла силы рядом с мужем-альфонсом.