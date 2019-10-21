"Он манипулятор, абьюзер": Милявская много лет терпела жестокость молодого мужа

По словам Литвиненко, пока еще муж артистки Дмитрий Иванов скорее всего страдает нарциссическим расстройством личности. Оно характеризуется убежденностью собственной уникальности, в превосходстве над другими людьми, неумением проявлять сочувствие, идеями о собственной свободе от любых правил, о том, что окружающие завидуют.
"Я, как профессионал по этой линии, заметила за этим мужчиной четкие показатели того, что он манипулятор, абьюзер и он ее использовал", - рассказала психолог Лолиты Милявской в "Пусть говорят".
По словам специалиста, в этих отношениях определенно было эмоциональное насилие. Дмитрий никогда не поднимал руку на певицу, он умел делать больно иначе.
"Например, травля молчанием – когда человеку плохо, у него паническая атака, а кто-то находится на втором этаже и не выходит. Но, когда приходит скорая, он выбегает, хватает за ручку и приносит стакан воды. Есть очень много способов манипуляции людьми, есть очень много способов чувствовать себя ужасно", – сказала Инна.
Ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов удивился, почему Милявская терпела такое жестокое к себе отношение почти десять лет. Со стороны артистка совсем не похожа на беспомощную жертву.
"Каждая сильная женщина хочет показаться слабой и очень ведется на эту уловку. Кроме того, я четко наблюдаю цикличность. У нарциссов есть этапы: сахарное шоу, обесценивание, а сейчас этап утилизации, когда он нашел новую жертву, а у Лолиты ему взять больше нечего. Она находится в состоянии эмоционально разбитом, финансы она ему, очевидно, обрезала и он нашел новую жертву", – рассказала Инна Литвиненко в эфире "Путь говорят".
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