"Он манипулятор, абьюзер": Милявская много лет терпела жестокость молодого мужа

Лолита Милявская разводится с пятым мужем – Дмитрий Иванов уже подал заявление. В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале психолог певицы Инна Литвиненко рассказала, что этот брак артистки нельзя назвать счастливым.

По словам Литвиненко, пока еще муж артистки Дмитрий Иванов скорее всего страдает нарциссическим расстройством личности. Оно характеризуется убежденностью собственной уникальности, в превосходстве над другими людьми, неумением проявлять сочувствие, идеями о собственной свободе от любых правил, о том, что окружающие завидуют.

"Я, как профессионал по этой линии, заметила за этим мужчиной четкие показатели того, что он манипулятор, абьюзер и он ее использовал", - рассказала психолог Лолиты Милявской в "Пусть говорят".

По словам специалиста, в этих отношениях определенно было эмоциональное насилие. Дмитрий никогда не поднимал руку на певицу, он умел делать больно иначе.

"Например, травля молчанием – когда человеку плохо, у него паническая атака, а кто-то находится на втором этаже и не выходит. Но, когда приходит скорая, он выбегает, хватает за ручку и приносит стакан воды. Есть очень много способов манипуляции людьми, есть очень много способов чувствовать себя ужасно", – сказала Инна.

Ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов удивился, почему Милявская терпела такое жестокое к себе отношение почти десять лет. Со стороны артистка совсем не похожа на беспомощную жертву.

"Каждая сильная женщина хочет показаться слабой и очень ведется на эту уловку. Кроме того, я четко наблюдаю цикличность. У нарциссов есть этапы: сахарное шоу, обесценивание, а сейчас этап утилизации, когда он нашел новую жертву, а у Лолиты ему взять больше нечего. Она находится в состоянии эмоционально разбитом, финансы она ему, очевидно, обрезала и он нашел новую жертву", – рассказала Инна Литвиненко в эфире "Путь говорят".