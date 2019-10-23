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Уход был долгим и мучительным: смерть от рака потрясла семью Заворотнюк

Фото: pixabay.com
Специалисты говорят, что предрасположенность к раку может иметь генетическую природу. Если в семье был онкобольной, его дети и внуки тоже находятся в группе риска. Коварная болезнь проявляется даже через несколько поколений.
прочитано 3671 раз

Семейная могила Заворотнюков находится на закрытом кладбище деревни Анкудиново в Новомосковском административном округе столицы. Там похоронен отец знаменитой актрисы Юрий, брат Святослав и его жена Надежда.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Телережиссер, член академии Российского телевидения Юрий Андреевич Заворотнюк умер в 2015 году (данные "Википедии" ошибочны). Причину смерти родственники не называли. Говорили лишь, что он скончался от тяжелой и продолжительной болезни, а его уход был долгим и мучительным. Эта смерть потрясла семью "прекрасной няни" – Настя души в отце не чаяла...

Ее старший брат, который работал режиссером монтажа в Астрахани, по официальным данным, умер от перитонита в возрасте 52 лет в 2018-м. Однако вездесущие журналисты почти сразу предположили, что причиной раннего ухода из жизни отца и брата Анастасии стал рак.

"Онкология принесла немало горя семье актрисы. Пять лет назад скончался ее отец, а в прошлом году не стало старшего брата – в обоих случаях один и тот же страшный диагноз", – писала "Комсомольская правда".

Фото: Дни.ру

Онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории международного медицинского центра "ОН Клиник" Анатолий Михайленко в интервью "Дни.ру" подтвердил, что генетическая предрасположенность могла вызвать опухоль головного мозга и у Анастасии Заворотнюк. Напомним, что о здравии звезды сейчас молится вся страна.

"Если говорить об основной причине глиобластомы, то это изменения гена АРС, которые передаются по наследству, – уточнил он. – Если у ближайших родственников в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию. И эти генетические изменения не связаны с искусственным оплодотворением, о котором говорят применительно к Анастасии Заворотнюк".

Автор: 23 октября 2019, 11:58
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Отмороженный
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Рак с пивом супер
Гость
Ответить
Писака Губкин! Исследуй свою родословную на рак, и пиши об этом писульки! Достал уже! Отцепись от Насти!
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