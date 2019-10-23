Уход был долгим и мучительным: смерть от рака потрясла семью Заворотнюк

Специалисты говорят, что предрасположенность к раку может иметь генетическую природу. Если в семье был онкобольной, его дети и внуки тоже находятся в группе риска. Коварная болезнь проявляется даже через несколько поколений.

Семейная могила Заворотнюков находится на закрытом кладбище деревни Анкудиново в Новомосковском административном округе столицы. Там похоронен отец знаменитой актрисы Юрий, брат Святослав и его жена Надежда.

Телережиссер, член академии Российского телевидения Юрий Андреевич Заворотнюк умер в 2015 году (данные "Википедии" ошибочны). Причину смерти родственники не называли. Говорили лишь, что он скончался от тяжелой и продолжительной болезни, а его уход был долгим и мучительным. Эта смерть потрясла семью "прекрасной няни" – Настя души в отце не чаяла...

Ее старший брат, который работал режиссером монтажа в Астрахани, по официальным данным, умер от перитонита в возрасте 52 лет в 2018-м. Однако вездесущие журналисты почти сразу предположили, что причиной раннего ухода из жизни отца и брата Анастасии стал рак.

"Онкология принесла немало горя семье актрисы. Пять лет назад скончался ее отец, а в прошлом году не стало старшего брата – в обоих случаях один и тот же страшный диагноз", – писала "Комсомольская правда".

Онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории международного медицинского центра "ОН Клиник" Анатолий Михайленко в интервью "Дни.ру" подтвердил, что генетическая предрасположенность могла вызвать опухоль головного мозга и у Анастасии Заворотнюк. Напомним, что о здравии звезды сейчас молится вся страна.

"Если говорить об основной причине глиобластомы, то это изменения гена АРС, которые передаются по наследству, – уточнил он. – Если у ближайших родственников в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию. И эти генетические изменения не связаны с искусственным оплодотворением, о котором говорят применительно к Анастасии Заворотнюк".