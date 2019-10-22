Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище

Официальные стартовые цены на погосте доходят до 652 тысяч для захоронения под гроб, в зависимости от размера и престижности участка. Урну с прахом можно похоронить всего за 26 тысяч.
Но ряд граждан по разрешению Правительства Москвы могут покоиться тут бесплатно. На сайте Ritual.ru говорится, что денег не возьмут, если уже есть родственная могила (и прямое родство с захороненными в ней), а также если умерший имел заслуги перед государством или Москвой (награды, звания).
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк, таким образом, очевидно, могла сэкономить, оформляя здесь места для родственников. Первым, еще в 2015 году, в Анкудинове упокоился ее отец – телережиссер, член академии Российского телевидения Юрий Андреевич Заворотнюк.
Через три года, в январе 2018-го, умер брат актрисы Святослав Заворотнюк, который работал режиссером монтажа в Астрахани. Он тоже лежит здесь. Когда в мае 2019-го скончалась его жена Надежда Кузнецова, ее тоже похоронили на этом кладбище. Учитывая родственные связи и постановление столичного правительства, логично предположить, что землю под могилу брата и невестки Анастасия Заворотнюк получила бесплатно.
Стоит пояснить, что актриса выбрала место под захоронение родственников неслучайно. Анкудиново находится близ деревни Крекшино, где у "прекрасной няни" большой дом – по прямой всего пару километров. Поэтому она может чаще навещать самых дорогих людей.
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