Поникшая дочь больной Заворотнюк вышла в свет

С тех пор, как родные больной раком артистки прервали молчание, поклонники буквально ночуют на страницах в социальных сетях, посвященных поддержке Анастасии и ее близких. Тем не менее, в последнее время на них не появляется новая информация, а вот в аккаунте Анны можно увидеть некие изменения.
Ранее девушка закрывала комментарии от всех, чтобы, вероятно, избежать назойливых вопросов о состоянии ее мамы. Теперь молодая красавица вновь вышла в свет, позволив пользователям комментировать ее фото. Кстати, одно из последних отличается особенной яркостью.
На снимке, размещенном на личной странице Анны в социальной сети "Инстаграм", она позирует в ярком алом платье собственного бренда. Наряд не отличается вычурными деталями – его дополняет только сам образ девушки с укладкой и макияжем. Единственной примечательной деталью является широкий модный пояс в тон платья.
Впрочем, как отмечает издание Teleprogramma.pro, девушка выглядит печальной. Все-таки ей немногим больше 20, а на нее уже свалились тяжелые жизненные испытания, связанные с болезнью мамы. Представители недобросовестных СМИ частенько караулят родных и друзей то у дома четы Заворотнюк, то у больницы актрисы. А ведь на плечах Анны еще и работа модели. Остается только пожелать сил и терпения девушке.
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