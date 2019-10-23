Заворотнюк объявилась после долгого молчания

Все заинтересованные буквально днюют и ночуют на страницах Анастасии Заворотнюк и ее родственников в социальной сети "Инстаграм". И если в аккаунте артистки ничего не меняется с 14 октября, то у ее старшей дочери происходят некоторые события.
Спустя 12 дней молчания Анна опубликовала новое фото. На снимке девушка в светлой блузке и клетчатом пиджаке запечатлена на фоне кирпичной стены. Кадр Заворотнюк не подписала, к тому же закрыла возможность его комментировать.
В "Сторис" она сообщила дизайнерам, что осталось одно свободное место для аренды в шоурум на Малой Бронной. Напомним, что Анна является совладелицей магазина одежды.
Судя по отзывам, народ заинтригован активностью Анны в соцсети. По мнению пользователей, девушке следует дать фанатам Анастасии хоть какие-то данные о ее состоянии.
С ними солидарен фигурист Алексей Ягудин. В недавнем интервью он заявил: "Я как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает..."
Добавим, что тишина царит и на странице, созданной в поддержку актрисы. Аккаунт, призванный бороться с ложью в СМИ, предположительно, ведут близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня". До недавнего времени там подтверждался или опровергался (чаще второе) каждый чих прессы об Анастасии Заворотнюк.
Однако на сообщения о том, будто мать Анастасии Заворотнюк заметили на Даниловском кладбище, где похоронена святая Матрона Московская, реакции не последовало. Возможно, эти данные правдивы.
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