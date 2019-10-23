"Лол, если хочешь плакать – плачь": разведенка Бузова утешает брошенную Милявскую

Как выяснилось, знаменитости часто созваниваются и переписываются в соцсетях. Ольга Бузова в любую минуту готова прийти на помощь подруге. По словам звезды, Лолита Милявская сейчас не в лучшем состоянии.
"Хрупкая девочка, которой просто хреново, которой больно. Мы с ней на связи по Сети, мы общаемся. Я ей говорю: "Лол, если хочешь плакать – плачь", – рассказала Ольга Бузова в "Сторис" личного "Инстаграм".
Слова Бузовой косвенно подтвердила и сама Милявская. Лолита перепостила запись Ольги на свою страницу.
Сейчас Лолите Милявской непросто. Артистке приходится наблюдать, как ее пока еще супруг выходит в свет с другой женщиной. К слову, ранее стало известно, что Дмитрий Иванов встречается с ней за спиной у жены как минимум год.
Отметим, что поющая телеведущая сама не так давно была на месте Лолиты Милявской. Ольга прекрасно понимает, что происходит в душе у подруги.
В декабре 2016 года Ольга Бузова пережила болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Звезда несколько лет не могла отойти от разрыва: при одном упоминании имени экс-супруга теледива могла расплакаться.
Ольга Бузова не говорит о том, что стало причиной разлада с Тарасовым. Однако родственники поющей телеведущей как-то признались журналистам, что Дмитрий сильно хотел детей, а Ольга была сосредоточена на карьере.
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