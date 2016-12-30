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Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым
Сегодня, 30 декабря, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов стали свободными людьми, которых больше ничто не держит вместе. Почему в один миг распалась пара, казавшаяся общественности идеальной (которую поклонники называли ласково "тарабузики"), до сих пор неизвестно.
В ходе обсуждений в Интернете выдвигалось несколько версий. Говорили, будто Тарасов изменял Бузовой, и ее терпение наконец лопнуло. Другие утверждали, что Дмитрий мечтал о семье, однако Ольга не хотела рожать ребенка, а занималась исключительно карьерой. И тут уже лопнуло терпение у футболиста.
Кто-то шепнул репортерам, что у ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2" проблемы со здоровьем, поэтому ей и не удалось родить. Косвенно информацию о нездоровье подтвердила и сама Ольга.
В Сети появилось короткое видео, на котором Бузову запечатлел ее приятель по имени Денис. В ходе беседы Ольга с еле сдерживаемыми слезами заявила, что поняла одну вещь – "мы нужны, когда здоровы", поэтому всем зрителям пожелала крепкого здоровья.
Можно только представить, с каким настроением встретит Новый год Ольга Бузова. Ранее ведущая подвела итоги уходящего года. Бузова сделала несколько выводов, и все они оказались неутешительными. "Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого", – написала Ольга на своей страничке в социальной сети.
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