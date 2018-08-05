Непробиваемая Пугачева жестко ответила на оскорбления

Не всегда то, что пишут про звезд, совпадает с действительностью. Зачастую репутацию знаменитостей намеренно пытаются омрачить слухами или банальными оскорблениями. Так, Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева решила высказаться в ответ на выпады злых языков.



Смелые наряды, покупка недвижимости, отдых за границей – практически каждый месяц Алла Борисовна заставляет говорить о себе. Звезда призналась, что в последнее время ее огорчают сообщения по поводу внешности.

"Тут пошла тенденция обвинять меня в старости. Мол, смотрите, какая – без краски, без всего!" — заявила Примадонна. Артистка подчеркнула, что выросла на принципе "Молодым везде дорога, старикам везде почет!".

Певица призналась, что все чаще ее грубо называют в Сети "старухой", передает StarHit. "Да, я старая. Ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, тоже не буду", – резюмировала Алла Борисовна.

Ранее Пугачева сообщала, что действительно вынуждена с особым вниманием следить за здоровьем. "Уже ложишься и думаешь: "Проснуться бы". Встаешь, думаешь: "Так, надо посидеть, чтобы голова не закружилась, вдруг упадешь еще", – рассказала она.

По словам Примадонны, возраст преподносит ей свои "сюрпризы". "Вчера на Дальнем Востоке были. Я уже не помню, когда в последний раз вино пила. Подумала: дай-ка выпью. И таблетку заодно. Есть свои прелести, короче говоря. Над ними не надо смеяться, это само по себе смешно", – резюмировала Пугачева.



