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Шоу-бизнес

Алла Пугачева потеряла 20 килограммов за два месяца

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
В последние годы Примадонна отечественной сцены заметно постройнела. Поклонники певицы гадают, как 69-летней артистке удалось так серьезно похудеть. Оказывается, у Аллы Пугачевой есть личный диетолог, к которому обратился известный музыкальный продюсер Андрей Разин. 
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По словам Андрея, специалист помог Алле Борисовне, когда она была очень полной. "Врач периодически приводил ее в форму, с ним она теряла за два месяца более 20 кило", – рассказал руководитель группы "Ласковый май". 

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Разин находится под присмотром этого диетолога уже около месяца. Ему удалось скинуть шесть килограммов, пишет сайт "Комсомольская правда".

Более того, брат заслуженного артиста Республики Крым нашел у покойной бабушки рецепт "похудательного чая". Диетолог Пугачевой посмотрел и сказал: "Уникальная схема, разрешаю!"

Продюсер напомнил, что в сентябре ему исполнится 55 лет. К этому времени Андрей намерен скинуть еще минимум шесть килограммов.

Разин добавил, что диета Пугачевой строгая, но эффективная: "Прием пищи по чуть-чуть и по часам, причем продукты должны быть белковыми. После шести часов вечера диетолог мне запрещает есть. Ну и в день выпиваю полтора литра воды".

Ранее Алла Пугачева высмеяла недоброжелателей, которые критикуют ее за возраст и внешний вид. "Да, я старая. И ничего с этим поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду", – призналась артистка.

Примадонна отметила, что действительно вынуждена внимательно следить за здоровьем. "Уже ложишься и думаешь: проснуться бы. Встаешь и думаешь: так, надо посидеть, чтобы голова не закружилась, вдруг упадешь еще", – рассказала она.

По словам Аллы Борисовны, возраст преподносит свои сюрпризы. "Вчера на Дальнем Востоке были. Я уже не помню, когда в последний раз вино пила. Подумала: дай-ка выпью. И таблетку заодно. Есть свои прелести, короче говоря. Над ними не надо смеяться, это само по себе смешно", – резюмировала Пугачева.

Автор: Михаил Вштанов3 августа 2018, 08:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

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