Надоевшую Демидову перекинули через мост на Москве-реке

Алла Демидова всегда слыла надменной, нелюдимой и замкнутой. И только сейчас призналась, откуда в ней подобные черты.

"Так было не всегда, – призналась актриса. – В детстве я была очень общительной девочкой. В нынешнем отеле "Балчуг" после войны жили военные с семьями в большой коммунальной квартире, и мы со сверстниками тут часто играли. Мне всегда хотелось быть первой, и детям это вскоре надоело". А дети, как известно, создания жестокие...

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"Однажды они взяли меня за руки и ноги, перекинули через парапет моста на Москве-реке. И держали так несколько минут, а я висела над водой ни жива, ни мертва. Это было сразу после войны, дворовые нравы были жесткими. Но все же с моста меня не сбросили", – продолжила Демидова.

После этого она начала избегать людей, сторониться компаний, стала очень закрытой. Будто что-то надломилось внутри. Как сообщает газета "Мир новостей", на вручении театральной премии в том самом доме, где когда-то была коммуналка, Демидова держалась обособленно и отказалась от банкета с коллегами.

Напомним, что Алле Сергеевне идет 83-й год. Последний на сей день фильм с ней вышел год назад – речь идет о ленте Рустама Хамдамова "Мешок без дна". Теперь актриса увлечена идеей исследования "сверхчувственных энергий". В книге "Бегущая строка памяти" она рассказала о том, как обсуждала с Владимиром Высоцким проблему психического воздействия на зал и нашла в нем единомышленника. Наркотики, считает Демидова, "позволили Высоцкому добиться такого выплеска психической энергии, что ее можно было потрогать".