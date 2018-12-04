Вывалившая грудь Орлова удивила глубокими размышлениями

Поклонники Ольги Орловой сравнили ее с Анастасией Волочковой. Подписчики считают, что ведущая "Дома-2" стремится завоевать популярность теми же методами, что и балерина, – демонстрируя свое тело.

Сама Ольга Орлова при этом на критику внимания не обращает. Устроившись поудобнее у бассейна, на фоне недалекого бирюзового моря, ведущая "Дома-2" погружается в размышления о сущности бытия – и привлекает к ним фанатов.

На очередном снимке с Сейшельских Островов Ольга предстала в минималистичном – но при этом ярко-розовом – бикини. Центром фотографии, притягивающим внимание зрителей, стали не природные красоты, которых вокруг Ольги не счесть, а грудь звезды, почти вываливающаяся из купальника.

В подписи к фото Орлова рассуждает о внутреннем мире людей. "Мы никогда не знаем точно, что думает и чувствует другой человек: мы интерпретируем его поведение и обижаемся на собственные мысли по этому поводу", – размышляет Ольга. Но тут ее размышления прерываются, и ведущая "Дома-2" желает всем "позитива и бодрого дня".

Пост стремительно набрал шесть тысяч лайков. Но, судя по всему, интерес пользователей вызван не мудрыми мыслями, записанными на странице в Instagram, а эротическим контекстом фотографии. В комментариях к посту царит благостная атмосфера. Пользователи наперебой восхваляют Ольгу и ее фигуру.

Нашлись, конечно, и критики. "Уже как Волочкова!" – написали возмущенные фанаты. Они просят звезду не следовать плохому примеру известной балерины, которая не стыдиться перед всей страной показывать свое нижнее белье, пишет Teleprogramma.pro.