Вывалившая грудь Орлова удивила глубокими размышлениями
Сама Ольга Орлова при этом на критику внимания не обращает. Устроившись поудобнее у бассейна, на фоне недалекого бирюзового моря, ведущая "Дома-2" погружается в размышления о сущности бытия – и привлекает к ним фанатов.
На очередном снимке с Сейшельских Островов Ольга предстала в минималистичном – но при этом ярко-розовом – бикини. Центром фотографии, притягивающим внимание зрителей, стали не природные красоты, которых вокруг Ольги не счесть, а грудь звезды, почти вываливающаяся из купальника.
В подписи к фото Орлова рассуждает о внутреннем мире людей. "Мы никогда не знаем точно, что думает и чувствует другой человек: мы интерпретируем его поведение и обижаемся на собственные мысли по этому поводу", – размышляет Ольга. Но тут ее размышления прерываются, и ведущая "Дома-2" желает всем "позитива и бодрого дня".
Пост стремительно набрал шесть тысяч лайков. Но, судя по всему, интерес пользователей вызван не мудрыми мыслями, записанными на странице в Instagram, а эротическим контекстом фотографии. В комментариях к посту царит благостная атмосфера. Пользователи наперебой восхваляют Ольгу и ее фигуру.
Нашлись, конечно, и критики. "Уже как Волочкова!" – написали возмущенные фанаты. Они просят звезду не следовать плохому примеру известной балерины, которая не стыдиться перед всей страной показывать свое нижнее белье, пишет Teleprogramma.pro.
Примадонна не отказалась от выступлений даже в интересном положении
Артистка одобрила выбор единственной дочери
Певица рассказала о том, как посещала курсы минета
Примадонна вызвала переполох