Обнажившая грудь Орлова показала своего малыша
В личном микроблоге знаменитость опубликовала фото, на котором она позирует вместе с любимцем. Ольга облачена в топ, обнажающий плечи и область декольте, и джинсовые шорты.
Артистка удобно расположилась на полу. Пес пристроился рядом. Малыш положил голову хозяйке на колени.
"Безумно скучаю по своим собакам. Прошу моих домашних присылать мне видео из дома, а потом пересматриваю их много раз… Для тех, кто не в курсе – это Сейшик. И теперь ему придется терпеть мою любовь и ласку пока я тут))) Кстати, сегодня Всемирный день домашних животных!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Ольга под постом.
Меж тем, злопыхателей не интересовали рассказы о любимцах артистки. Недруги начали выискивать недостатки во внешности звезды. Кто-то даже отметил в комментариях, что у Орловой якобы некрасивый бюст.
"Грудь ужасная маленькая а она ее показывает", – написала завистница. Ольга не растерялась, она тут же ответила: "я вообще-то собаку показывала".
Поклонники выступили в защиту Орловой. Они уверяли, что телеведущая выглядит потрясающе. "Не обращайте внимания на все негативные высказывания, они просто вам завидуют. …Вы прекрасна и очаровательна", – успокаивала Ольгу фанатка.
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