Известная российская актриса попала в больницу

В преддверии Нового года актриса Наталья Бардо решила подвести итоги 2018-го. Выяснилось, что не так давно она попала в больницу, передает "Экспресс-газета".
"Я вышла из больницы сегодня (28 декабря. – Прим. ред.) и уже отошла от наркоза. Все со мной хорошо! Подробностей не будет", – написала звезда сериала "Улетный экипаж" на своей странице в Instagram.
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