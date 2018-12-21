Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 декабря 2018 года
"Самка богомола": в Сети обсуждают любовный треугольник Собчак
Народ с упоением обсуждает слухи о грязном адюльтере Ксении Собчак. Согласно настойчиво курсирующим по информационному пространству сплетням ведущая изменяет своему мужу Максиму Виторгану с режиссером Константином Богомоловым.
Примечательно, что многие пользователи Сети встали на сторону Максима Виторгана, а для Ксении Собчак приберегли самые едкие эпитеты, которые только смогли придумать. Кроме того, некоторые и вовсе считают, что волна слухов не что иное, как банальный пиар.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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