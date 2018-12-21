"Самка богомола": в Сети обсуждают любовный треугольник Собчак

В интернете бурно обсуждают слухи о том, что Ксения Собчак изменяет мужу, актеру Максиму Виторгану, с режиссером Константином Богомоловым. Пользователи высказали несколько точек зрения и в шутку назвали гламурную блондинку "самкой богомола".

Аудитория разделилась на несколько лагерей. Одни поддержали Ксению Собчак. Мол, Константин Богомолов интереснее "пресного" Максима Виторгана. "Да пора уже Ксюши от Максимки бежать, итак с ним засиделась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да к бабке не надо было ходить, чтобы понимать, что Ксения Анатольевна та еще

шт(нужное вставить)учка. И задерживаться она, по природе своей, нигде не собирается и не будет", " ну надоело ей тащить на себе мужа и всю его семейку-балаган. Кто зарабатывает в семье вопросом не вызывает, интересно Максим подаст на алименты?! Или простит очередное похождение и забудет все, через полгода будут снова вместе", – высказали свое мнение подписчики.

Кто-то провел глубокий анализ переписки Ксении и Максима в соцсетях и вынес вердикт: "Ну, не кота в мешке брала, имею в виду Виторгана))) Знала на что идет, у Максимки воспитание кошерное, семейственное. Судя по тому, что оскаливается в комментах у нее на страничках и удаляется тут же, сильно переживает. Может и подать на алименты, не удивлюсь и воспитывать сам сыночка. Но слишком привык к сладкой жизни, возможно, помирится и будет делать вид, что культурный человек. Но обидку то заточит..."

Другие пользователи приняли сторону Максима Виторгана. "По мне Виторган лучше чем этот. Внешне и кажется как человек тоже неплох", "ага богомолов на его фоне совсем унылый, наверное, к зимнему сезону готовится", "Максим уютный такой мишутка, увалень, как домашние тапочки))", – рассыпались в комплиментах интернет-пользовательницы.

Многие считают любовный треугольник Ксении Собчак банальным пиаром и не могут удержаться от шуток. "Про самку богомола шутить уже можно?", "не верю в роман с Богомоловым", "ну как бы для пиара хреновая идея... она же в политику рвется, а в политике жене положено быть верной...", "По моему это чушь какая то", "Собчак, сначала беременная была, теперь от мужа ушла... Чем еще порадует? Какими вбросами?", "Не верю. Слухи слухами. А по факту ни чего кроме сидения рядом в зале", – заключили комментаторы. Отметим, что герои этой истории пока не выступали с официальными комментариями.