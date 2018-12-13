Королеву красоты отдали под суд за соблазнение школьника
Карпентер работала учительницей в средней школе. Однажды у нее завязалась переписка с одним из учеников, в ходе которой она стала отправляла ему интимные фотографии. Их общение длилось несколько месяцев, а потом об этом узнала мать мальчика и обратилась в полицию.
Беарс уже признала вину, ее выпустили под залог в размере десяти тысяч долларов. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.
Интересно, что в 2014 году Карпентер завоевала титул "мисс Кентукки" и через два года вышла замуж за угольного магната. Почему она захотела общаться с таким молодым поклонником, неизвестно.
Ранее в Красноярске учительница английского языка вела интимную переписку с учеником старших классов, причем инициатором общения стал подросток. Женщина отправляла ему свои откровенные фотографии и даже предложила дополнительные занятия в обмен на интим.
Последней каплей для мальчика стала ее инициатива пожениться и родить детей. Школьник понял, что так продолжаться не может, и опубликовал переписку в социальных сетях. Бывшие коллеги рассказали, что педагог проработала в школе всего месяц. На ее уроках отмечались проблемы с дисциплиной, а знания по предмету были очень слабыми.
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