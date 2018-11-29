Пышногрудая телеведущая ненароком показала свое укромное местечко
В личном микроблоге Валерия опубликовала кадры, на которых запечатлен съемочный процесс. Оператор зафиксировал очень пикантный момент.
Филонова была облачена в откровенное платье с открытыми плечами. Огромный бюст девушки еле вмещался в наряд.
Телеведущая долго поправляла пышную грудь и неожиданно для всех достала из декольте огромный смартфон. Проверив выключен ли на аппарате звук, она ловко закинула его обратно.
"От камеры не скроешься. Наши операторы видят Все. Теперь они знают, где мой сейф" - посмеялась Филонова.
Подписчики были ошарашены, они не понимали, как такой большой телефон не заметен под тонкой тканью платья. Фолловеры долго спорили на этот счет в комментариях.
"Напомнило продавщицу на рыбном одесском привозе, которая умело прячет выручку.....(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лена, научите ! Я и предположить не могла, что такое возможно. Нужен мастер класс :))", "Такое богатство не должно простаивать без дела🤣🤣🤣", "Не могу успокоится, как же это смешно 😂", "И зачем ту сумочку тягать, там надежнее)👍😁!", "Не очень это и хорошо😨как то стремно возле органов держать", "Укромное местечко 😂😂😂😂😂все свое ношу с собой 👌🏻👌🏻👌🏻", – смеялись над телезвездой интернет-обыватели.
Говорят, влюбленные живут вместе
Певицу отругали за слепую гонку за модой
Звезда экрана неизлечимо больна
Актриса боится позора