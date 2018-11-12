Шпагаты, купальники и мужики: балерины Волочковой больше нет

Сегодня вряд ли кто-то с уверенностью назовет хотя бы три спектакля, в которых блистала Анастасия Волочкова. Да, на заре карьеры она танцевала в Большом и Мариинском театрах, у нее даже был ангажемент в Английском национальном балете. Но с тех пор прошло без малого два десятка лет. И сегодня Волочкова большинством обывателей воспринимается просто как комичный персонаж светской хроники, часто даже как фрик. О ней говорят в связи со шпагатами, купальниками, мужиками. И почти никогда как о танцовщице.

Вы видели хоть раз фотографии, на которых было запечатлено, как сзади сношают Майю Плисецкую или Галину Уланову? А кадры, на которых в бане, прикрыв стыд веником, позируют Ульяна Лопаткина или Диана Вишнева? Нет. Даже если столь фривольные снимки и существуют в природе, то они не предназначены для чужих глаз и никогда не будут обнародованы. И именно поэтому все вышеназванные балерины остаются образцами высокой культуры, порядочности. Каждая из них – недосягаемая величина, звезда! Их имена переживут века и останутся в истории русского балета.

А что же Анастасия Волочкова? Профессионалы с ней давно простились как с большой артисткой. И теперь о ней пишут не в рецензиях балетных критиков, а только в желтой светской хронике. Благо, что вся жизнь – на виду. Вот фото, где она нюхает мужские ноги в носках. Вот она ласкает ступнями мужской пах. Вот раздвигает ноги, чтобы показать, как бесстыдно врезается в интимную зону розовый купальник. А вот показывает, как ей подстригают ногти на изувеченных профессией ногах. Все это – зрелище прямо скажем малоэстетичное и даже отталкивающее.

Стоит добавить к этому бесконечные хвастливые публикации балерины в социальных сетях, где она кичится своим шикарным интерьером дома, белым Maybach и белыми же розами, которые почему-то кочуют с фотографии на фотографию. Порой даже кажется, что это она сама себе покупает их, чтобы показать миру: вот, мол, меня любят, ценят, уважают, одаривают.

Уважаемая Анастасия Юрьевна, это не так, смею вас уверить. Над вами многие люди просто смеются. Иногда, правда, жалея, что талантливая, в общем-то, балерина сегодня выглядит и ведет себя именно так. Вы, конечно, имеете право вести себя так, как считаете нужным, – никто не в праве вас судить. Но если ТАКУЮ свою жизнь выставляете на всеобщее обозрение, то должны понимать, что ни ваши многочисленные подписчики в Instagram, ни пресса не пройдут мимо. И непременно бросят камень, польют ядом, пнут или ударят. Именно из-за того образа жизни, которым вы так гордитесь, и создается впечатление, что вы часто "под градусом", хотя это и не так. Поэтому же и называют вас злопыхатели за глаза обидно – "Настя-пылесос" или " Настя – со спины на живот, не вынимая".

Я знаю Волочкову как образованную, тонкую и умную женщину. Поэтому вдвойне обидно, что в общественном мнении она выглядит совсем иначе. Еще обиднее за единственную дочь артистки Ариадну, которая наверняка видит и слышит все те гадости, что (часто незаслуженно!) пишут и говорят о ее матери.

Возможно, то, что сегодня происходит у Волочковой, связано с ее творческой нереализованностью (выступает с "благотворительными концертами" в сельских клубах, куда, как говорят, билеты раздают в собесах) и неустроенностью в личной жизни. Вот и приходится компенсировать это бесконечными провокациями, словно бы крича миру: "Я есть, я существую, я не сбитый летчик!"

Хотя если бы Волочковой не было, ее стоило бы придумать – колоритную, эксцентричную, вызывающую, яркую, живущую так, как самой нравится, не обращающую внимания на завистников. Именно поэтому она не сходит со страниц прессы, вызывает стабильный интерес у публики – что, мол, она еще выкинула или натворила. А балет... Оставим его Светлане Лунькиной, Светлане Захаровой или Марии Александровой.