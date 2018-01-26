Звезда сериала "Клуб" фантастически похудела

Катя Кабак раскрыла свою диету. По словам 27-летней актрисы, лишний вес она набрала из-за нервного срыва.

Известность пришла к девушке после роли малолетки в нашумевшем молодежном сериале "Клуб", который вышел в 2006 году. Затем она участвовала в разных проектах. Катя рассказала, что в 17 лет была перегружена так, что совсем не обращала внимания на потребности организма. Артистка призналась, что на тот момент ее единственным удовольствием была еда.

Кабак вспоминает, что в Киеве, куда ей пришлось отправится однажды на съемки, у нее случился нервный срыв, который она сразу не осознала. "Первым делом я отправилась в магазин, набрала огромный пакет сладостей и пошла все это есть. Сейчас я понимаю, что это был нервный срыв и мне стоило бы обратиться к психологу. Но тогда я этого не знала. Я сбила себе обмен веществ, поэтому похудение было не самым легким", – цитирует звезду PeopleTalk.

Публикация от ✩ Kate Kabak ✩ (@katekabak) Янв 24, 2018 at 4:05 PST

Решив бороться с лишними килограммами, знаменитость не стала прибегать к экстренным мерам. Девушка мудро и грамотно подошла к проблеме и распланировала все так, чтобы стать стройной за год.

Когда Катя думала, как обрести желаемые формы, она боялась, что придется сидеть на жесткой диете. Она сумела выработать свою систему питания и не изнурять себя голодовками. Звезда сериала "Клуб" решила, что будет худеть постепенно. В результате за год ей удалось сбросить 15 килограммов. Рацион девушки в основном состоял из овощей.



Публикация от ✩ Kate Kabak ✩ (@katekabak) Сен 26, 2017 at 3:46 PDT

Кроме того, Катя уделяла время спорту. "Я старалась заниматься три-четыре раза в неделю и дополнительно включать физическую нагрузку, где только можно. Съемки на самом высоком этаже в здании, и все едут на лифте? Я пойду пешком. Парковала машину подальше от места назначения, чтобы пройти пешком побольше", - вспоминает Кабак.

Публикация от ✩ Kate Kabak ✩ (@katekabak) Июн 27, 2017 at 11:16 PDT

После того как актриса вернулась в привычную форму, она поняла, что подобные правила питания и образ жизни должны войти в привычку. Сейчас у Кати новый этап в жизни – она стала ведущей программы "Генеральная уборка" на телеканале "Пятница".