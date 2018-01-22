Ведущая Зейналова ждет ребенка

Светлана Зейналова перестала быть ведущей шоу "Голос. Дети". Говорят, женщина покинула эфир из-за беременности.

Звезда передач "Доброе утро" и "Голос. Дети" Светлана Зейналова ждет второго ребенка. Телеведущая решила временно снизить профессиональную нагрузку. Говорят, ориентировочно пополнение в семье Зейналовой состоится летом, сообщают "7Дней". Отцом будущего малыша является гражданский муж Дмитрий, покоривший Светлану трогательной заботой о ее дочери Александре, у которой особенности развития.

Ранее в интервью Светлана Зейналова призналась, что возлюбленный появился, когда у нее была куча проблем, в том числе моральных и финансовых. Телеведущая все время искала подвох. "Постоянно спрашивала: "Зачем ты к нам лезешь? Чего хочешь? Вот чего ты хочешь?!" В том душевном состоянии мне никто не был нужен. К этому моменту мы с Сашкой жили почти три года одни", – рассказала Зейналова.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) Окт 21, 2017 at 11:14 PDT

А еще Светлану смущало, что ухажер на несколько лет младше ее. Ведущая призналась, что однажды даже нахамила Дмитрию. "Получаю от него СМС: "Давай после зарплаты куда-нибудь сходим?" А он весь такой положительный – непьющий и некурящий. Думаю: зачем мне это? Помню, такой пост в ответ накатала: "Найди себе молодую блондинку с высокой грудью, которая будет смотреть на тебя с открытым ртом! Это не я, понимаешь? У меня ребенок, ипотека, аутизм... Я выпила и спать! Все", – заключила Светлана.

Однако мужчина не отступился, чем и покорил ведущую. Напомним, диагноз "аутизм" дочери Зейналовой Саше поставили, когда ей было полтора года. Это повергло в шок ведущую. Светлана призналась, что не знала, как дальше с этим жить. Болезнь дочери стала тяжелым испытанием для брака телеведущей. Супруг Алексей Глазатов ушел от Светланы. Ей в одиночку пришлось решать многочисленные проблемы, искать врачей и средства на лечение.