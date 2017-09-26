Гребенщиков прильнул к Пугачевой после хамской выходки

Артист удивил неожиданным снимком. И порадовал поклонников.

Выпускник "Фабрики звезд" Михаил Гребенщиков на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал неожиданное фото. На снимке – певец, прильнувший к Алле Пугачевой. "Несмотря на все фантазии прессы, у нас все хорошо и много творческих планов", – лаконично подписал кадр артист.

Неожиданным кадр кажется потому, что в начале сентября, как писали журналисты, Примадонна и бывший "фабрикант" серьезно повздорили. Гребенщиков, который работал креативным продюсером в Мастерской эстрадного искусства Аллы Пугачевой, был официально уволен из-за жалоб родителей.

"Претензии к Гребенщикову копились несколько месяцев. Мы долго его терпели, но в конце концов не выдержали и коллективно обратились к Пугачевой, – пожаловалась репортерам одна из мам. – Она ведь вообще думала закрывать школу: мол, та нерентабельна, аренда помещения в центре Москвы стоит огромных денег. Для нас большая честь учить у нее детей. Алла Борисовна – мегапрофессионал, который обожает своих подопечных, щедро делится с ними опытом, знаниями. Посовещавшись, мы взяли все расходы по оплате аренды на себя, но попросили избавить нас от Гребенщикова".

Деятельность Михаила не устраивала многих. "Он мог прийти на занятие или отчетный концерт в "нерабочем" состоянии, грубил, вел себя по-хамски. По просьбе мамы написал песню для ученика, а потом ни с того ни с сего отдал композицию другому ребенку", – пояснила собеседница. А Пугачевой меньше всего нужны скандалы с родителями, которые платили по 60 тысяч в месяц, поэтому якобы она и выгнала бывшего воспитанника "Фабрики звезд".

Публикация от Михаил Гребенщиков (@mikhail_grebenshchikov) Сен 26 2017 в 4:53 PDT

Теперь же, судя по геотэгу, Гребенщиков снова пришел в "Лотте Плаза" на Новом Арбате, где находится школа Примадонны. Там-то и состоялась эпохальная встреча. Кажется, о хамских выпадах Михаила уже никто не вспоминает.