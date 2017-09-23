68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка

Примадонна в коротком платье выглядит шикарно. Она умеет удивить.

Никита Пресняков в мюзикле "Чайка" на сцене театра Луны играет Треплева. Это одна из самых сложных в в реальном и эмоциональном плане роль. "У меня долго не получалось найти точные интонации, создать настроение, я даже хотел отказаться от работы", – признался Никита Dni.Ru.

У его героя в "Чайке" непростые отношения с матерью-актрисой. И Пресняков уверяет, что не играет эту роль, а просто показывает себя, каким есть – мол, достал все то, что было внутри.

Мать Никиты Кристина Орбакайте и его молодая жена Алена Краснова итог многомесячной работы Преснякова уже оценили – были на репетиции и премьере. А вот Алла Пугачева – бабушка актера – на первые показы не пошла сознательно. Хотела, видимо, чтобы спектакль устаканился, актеры, что называются, разыгрались.

Теперь же Примадонна пожаловала оценить постановку корейца Те Сик Кана. Элегантное черное платье-миди, бархатный оранжевый пиджак, высокие сапоги, массивные украшения – певица выбрала стильный кокетливый образ. Дополняли его элегантный клатч и массивные очки без диоптрий.

Публикация от Театр Луны Сергея Проханова �� (@lunatheatre) Сен 22 2017 в 8:38 PDT

Этот стиль девочки 68-летней певице очень идет. Она отлично чувствует аудиторию. И поскольку шла на рассчитанное для молодежной аудитории мероприятие, то и оделась соответствующе.

После спектакля, как говорят очевидцы, певица прошла за кулисы и поблагодарила актеров за блестящую работу. В постановке заняты звезды мюзикла – Иван Ожогин, Анастасия Стоцкая. И похвала самой Пугачевой была им очень важна.

