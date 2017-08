Приехавшая на Украину Мила Кунис потребовала говорить на "родном русском"

Кинорежиссер Сергей Скобун не только встретил американских актеров, но и провел им экскурсию по городу. По его словам, они приехали в Черновцы из Будапешта всего на несколько часов для решения "личных дел". "Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил у них только один намек на плохие украинские дороги", – подчеркнул он.

Также Сергей Скобун рассказал, что сначала он общался со звездами на английском языке, однако вскоре Мила Кунис попросила его общаться с ней на русском. "Я дома, и я хочу разговаривать на родном языке", – заявила актриса.

Между тем Мила Кунис отметила, что она хочет сняться в украинском фильме, передает местное издание molbuk.ua. По словам Сергея Корбуна, американская актриса сообщила об этом при просмотре отрывка из киноленты "Легенда Карпат". "Она увидела эти съемки, которые мы проводили. Понравились те локации и те костюмы. Она так и сказала: "Я бы с удовольствием снялась в каком-нибудь украинском фильме", – рассказал кинорежиссер.

Добавим, что в завершение встречи Сергей Корбун подарил Миле Кунис букет цветов. "А для меня букет где? Я тоже люблю цветы!" – с юмором прокомментировал этот жест Эштон Кутчер.

Mila Kunis visits her birthplace - the Ukrainian city of Chernivtsi - with her husband Ashton Kutcher (@aplusk)

Photos: @molbuk pic.twitter.com/zX8fEIV03B